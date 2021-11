Verónica Pardo: “No es la solución un cuarto retiro, pero hoy día es una necesidad”

Política

Candidata al Senado por la RM como independiente en el Nuevo Pacto Social, plantea crear un sistema de cuidados para que las mujeres que salieron del mercado laboral puedan reinsertarse.

Aunque postula al Senado por la Región Metropolitana (RM) como independiente en el Nuevo Pacto Social, no es novata en política, ya que Verónica Pardo (51) fue candidata a alcaldesa en Providencia en las pasadas elecciones municipales.

Esta vez, la ingeniera comercial espera llegar al Senado, apostando por el "diálogo", porque no cree en imponer visiones, ya que tiene la convicción de que "cuando uno escucha, toma los puntos y llega a miradas de intereses comunes, llegamos rápido a posibilidades de acción". Y adelanta que "el gobierno que viene es de transición, va a ser un gobierno muy difícil y no se le debieran poner más trabas para avanzar".

-¿Cuál será su sello de su gestión, en caso de llegar al Senado, y su aporte en materia de políticas sociales y económicas?

-Mi sello será la capacidad de diálogo, pero con toma de decisiones rápidas, ágiles y pertinentes. Pero es importante tener presente muchas voces tan invisibilizadas, como las personas de la tercera edad o quienes están en situación de pobreza; pero también conversar con empresarios. Con la gente que es coherente y que quiere que nuestro país avance y nos entendamos. No creo en imponer visiones, porque tengo la convicción de que cuando uno escucha, toma los puntos y llega a miradas de intereses comunes, llegamos rápido a posibilidades de acción.

-A partir de la situación económica generada por la crisis social, primero, y la pandemia después, ¿cuáles estima que son los principales desafíos de la Región Metropolitana?

-Los principales desafíos consisten justamente en hacernos cargo de la cantidad de mujeres que salieron del mercado laboral y que no han vuelto, porque se quedaron como cuidadoras. De ahí la necesidad de crear un sistema de cuidados para que esas mujeres se reinserten en el mercado del trabajo. Otro tema importante para la RM es el del cambio climático. No sólo es necesario declarar nuestras comunas en emergencia climática, sino también proveer y repensar el sistema de hidratación. El cambio climático es un tremendo tema del que como región tenemos que hacernos cargo.

-¿Si fuera senadora en este período habría aprobado el cuarto retiro?

-Lo primero que yo hubiera discutido es acerca de cuál es el sistema de pensiones que necesitamos. En algún momento pensé que esta no era la solución, pero, lamentablemente, se llegó tarde con los beneficios para las familias y se instaló en la sociedad que la solución es 'ráscatelas tú sólo y como tú puedas'. No es la solución un cuarto retiro, pero hoy día es una necesidad y no nos podemos hacer los tontos ni las tontas. Lamentablemente, hubiera votado a favor.

-¿Qué tanto le preocupa el crecimiento económico (se habla de un fuerte freno en 2022) y qué medidas cree que deberían impulsarse?

-Creo que el crecimiento económico es muy importante. Hay que fomentar y acompañar, sin duda, a la pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el mayor porcentaje de empleo en nuestro país; generar responsabilidad social y las condiciones mínimas de derechos sociales para apoyar que las pequeñas y medianas empresas puedan seguir solventando el desarrollo; crear las posibilidades de formación y desarrollo para que internalicen todos los cambios que tienen que ver con un cambio de negocios, tenemos que pasar a la era de la digitalización y las micro, pequeñas y medianas empresas no están en esa conversación; cerrar la brecha de digitalización en el mundo de la mujer; hay que apoyar a las personas mayores que quieren tener un proyecto, entre otros.

-También hay otros desafíos como la inflación y recobrar la salud de las finanzas públicas, ¿qué le parece un presupuesto que reduce el gasto público en más de 20% el próximo año?

-Lo encuentro muy complicado. Somos un país que hemos tenido ciertos equilibrios macroeconómicos que nos permiten responsablemente echar mano y sostener a nuestra población. El gobierno que viene es de transición, va a ser un gobierno muy difícil y no se le debiera poner más trabas para avanzar. No hacernos cargo de las necesidades reales de nuestro país, restringiendo el presupuesto es muy complicado.