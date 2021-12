Vota informado/a | En antesala de la definición electoral asesores económicos de Boric desmenuzan compromisos programáticos

Política

Editores de Diario Financiero conversaron con los expertos de los más diversos temas, como impuestos, pensiones y mercado laboral, entre otros.

A horas del cierre de campaña de cara a la segunda vuelta de la elección presidencial -que concluye hoy 16 de diciembre–, los asesores económicos del candidato Gabriel Boic, de Apruebo Dignidad, Javiera Martínez y Dante Contreras, profundizaron con Diario Financiero en los principales aspectos de su programa de gobierno, tal como lo hicieron el martes José Luis Daza y Eduardo Guerrero, del equipo de José Antonio Kast.

En el marco del live "Recta final: conversación con los jefes económicos de los candidatos presidenciales", editores de DF abordaron temas como pensiones, impuestos, PYME y la solvencia fiscal, entre otras materias.

Durante toda la conversación, los economistas hicieron hincapié en el marcado compromiso de Boric por la solvencia fiscal y la gradualidad de las reformas, adaptando sus propuestas del primer año al Presupuesto 2022.

Reducción de la jornada laboral de forma gradual

y más recursos públicos para las MiPYME

Está contemplado dotar de más recursos a Corfo y Sercotec.

Los asesores económicos de Boric dieron más detalles en torno a una de las propuestas emblemáticas del candidato: la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Martínez explicó que se implementará de forma gradual en un futuro gobierno. "Esto no tiene que ocurrir a inicios del próximo año", dijo y agregó que una discusión que se tiene que dar en los espacios prelegislativos es que comience a implementarse en los sectores productivos que son menos intensos en mano de obra.

La asesora recalcó que la planificación del equipo es que esta reducción de la jornada vaya acompañada de subsidios para no afectar negativamente a las Mipyme.

Algo que fue complementado por Contreras, quien dijo que la reducción de jornada tiene dos efectos: uno de sustitución y uno de escala asociado al mayor costo por hora trabajada, pero que "la gradualidad permite monitorear y ajustar cuál es la trayectoria optima de esa política".

Consultados sobre qué medidas concretas van a implementar en los primeros 100 días en un eventual gobierno para ayudar a las PYME, Martínez indicó que inyectarán recursos adicionales a entidades públicas para otorgar créditos directos. "Lo que estamos pensando, es destinar mayores recursos a los programas de Corfo, Sercotec y que sean de más fácil, acceso", dijo Martínez.

También sostuvo que fortalecerán los recursos para Fogape y Fogain para atender al sector e iniciativas como ventanilla única y el programa de microemprendedores de BancoEstado y que están evaluando los recursos disponibles de libres disposición, unos US$ 800 millones, para ver cuánto se puede destinar de este monto a las Mipyme.

Sobre una posible extensión de la pandemia debido a la variante ómicron e impacto y ayudas a las Mipyme, Martínez afirmó que en los primeros días de un eventual gobierno realizarán un cambio en la gobernanza en la gestión de la pandemia, para darle una mirada de política de Estado.}

Impuestos: medidas contra evasión y

elusión serán prioritarias al partir el gobierno

A su vez, la candidatura también se encuentra revisando sus perspectivas macro 2023 tras el IPoM del Banco Central.

Martínez reveló que las disposiciones para reducir la evasión y la elusión serán de las primeras en presentarse en la reforma tributaria de un eventual gobierno de Boric, con las que esperan recaudar 1,5 puntos del PIB en cuatro años y 2,5% en ocho años. "Vamos a combinar medidas legislativas con otras que son administrativas", aseguró. Entre estas, mencionó reforzar la dotación y recursos tecnológicos y financieros del Servicio de Impuestos Internos (SII) para echar a andar su plan de fiscalización y cambios a la Cláusula Antielusión.

A su vez, Contreras defendió la propuesta de impuesto al patrimonio del programa de Boric, que busca recaudar 1,3 puntos del PIB en cuatro años y 1,5% en régimen, señalando que en la medida que la autoridad tributaria se fortalezca "se reduce" una potencial fuga de capitales al exterior.

En la línea de avanzar hacia una consolidación fiscal "creíble", Martínez ratificó el compromiso con el marco presupuestario 2022 -que contempla una baja del gasto de 22,5%-, lo que ha implicado un trabajo para identificar ciertos márgenes de flexibilidad de recursos para impulsar el programa de gobierno de llegar a La Moneda en temas de generación de empleo, inversión pública, PYME y regreso a clases.

En segundo término, precisó que en 2023 pretenden iniciar una reducción del déficit fiscal, escenario que debería asumir la visión más negativa que expuso ayer el Banco Central para 2022-2023 en términos de demanda interna, lo que puede repercutir en los ingresos fiscales; así como la importancia de suavizar el gasto que exigen ciertas reformas, por ejemplo la pensión universal.

Pensiones: equipo explica la rentabilidad garantizada

y defiende eliminar la capitalización individual

Los representantes del candidato presidencial celebraron la coincidencia de intentar implementar una Pensión Básica Universal.

Uno de los temas que genera más expectativa en el plan de gobierno de Gabriel Boric son las pensiones. En ese ítem, la asesora de la candidatura del abanderado, Javiera Martínez, explicó uno de los puntos que ha provocado polémica alrededor de su propuesta, que es la "rentabilidad garantizada" de los ahorros previsionales, que mencionó el coordinador político del comando, Giorgio Jackson, en una entrevista durante el fin de semana.

En ese sentido, señaló que el programa considera a las cuentas personales que tendrán ahorro colectivo.

"Vamos a diversificar los riesgos entre generaciones, que es algo que básicamente, hoy día no podemos hacer porque el ahorro individual no lo permite", apuntó la economista.

Su colega en el equipo de Boric, Dante Contreras, complementó con que se apunta a emular modelos de países escandinavos que poseen cuentas nocionales para compartir de mejor manera el riesgo entre los distintos afiliados del sistema. Contreras también destacó la importancia de que algunas candidaturas hayan coincidido en implementar una Pensión Básica Universal.

"Hoy, producto de la campaña que estamos viviendo, ha habido cierto acercamiento, por fin, en esa dirección. Parece que avanzar en un esquema de Pensión Básica Universal como la que se está planteando desde esta candidatura, es muy oportuno", afirmó.

Por último, Martínez defendió la idea de eliminar la capitalización individual del actual sistema.

"A través de la capitalización individual no nos vamos a poder hacer cargo de mejorar las pensiones de los actuales jubilados y jubiladas y de las malas pensiones de los próximos diez años", dijo.

Isapre: término del sistema actual formará

parte de la reforma estructural a la salud a

partir del segundo año de mandato

Equipos programáticos afinan lineamientos de una futura transición a un Fondo Único de Salud según un proceso "de convergencia gradual".

Si bien los esfuerzos más urgentes en salud de un eventual futuro gobierno de Gabriel Boric estarán puestos en "gobernar la pandemia, reducir las listas de espera y en hacernos cargo del rezago en distintas patologías como el cáncer, donde avanzamos en un copago cero", Javiera Martínez indicó que en paralelo sentarán las bases de las profundas reformas del programa que buscan establecer un Fondo Único de Salud (FUS) común para todos los chilenos.

El candidato propone el término del sistema de las isapres tal como funcionan hasta ahora administrando el 7% de la cotización en salud de casi el 20% de la población, cambio respecto del cual la coordinadora programática aclara que no se trata del "fin" de estas instituciones, sino de "un cambio del rol con el cual hoy las conocemos, pasando a ser seguros voluntarios complementarios, y con una mejor regulación que la actual".

Y si bien reconoce que trasladar las actuales cotizaciones del sector privado al FUS no es suficiente para resolver los problemas del sector, asegura que "se va a hacer un mejor uso de los recursos que se malgastan en gastos de administración y lucro en las isapres, y se podrá distribuirlos con una mayor equidad".

"Pensamos ya en un segundo o tercer año de gobierno ingresar la reforma más estructural al sistema, la cual además creemos que se va a facilitar con la Convención Constitucional", indica Martínez. Hacia ese escenario, añade que al interior del equipo de implementación programática se trabaja en los ejes de la transición al nuevo sistema donde "no solamente nos interesa proteger la libertad de elección de las personas en términos de que puedan asistir a un prestador privado si así lo deciden, sino que efectivamente se mantengan los beneficios y las coberturas que tienen hoy los afiliados a las isapres". Detalla que el gran propósito es "lograr una convergencia entre las coberturas de manera universal y gradual, lo cual tiene que ser uno de los objetivos de la reforma y la creación del FUS".

Otro frente que se debe definir en este futuro esquema es la relación que tendrán las clínicas privadas –cuya principal fuente de financiamiento son las isapres- con el nuevo sistema de seguro único de salud. Al respecto, anticipó que "estamos trabajando para que los prestadores privados se integren bajo ciertas reglas públicas -como la no discriminación- de acuerdo a dos modalidades: una más exigente donde asumen más reglas públicas y, por ende, con más espacio para recibir fondos del Estado, y otra donde se asumen menos compromisos". Explicó que el trabajo técnico busca implementar una etapa de transición con "una gradualidad lo más suave posible a través de mecanismos similares a los de la actual modalidad de libre elección".

China: una relación estratégica, pero con trato "neutro"

Los asesores de Boric proponen fortalecer el vínculo con la potencia asiática, siempre en el marco de un portafolio de socios diversificado.

La relación con China es un eje clave de la política exterior chilena, pero los negocios con esa nación -ya sean inversiones como la de State Grid y Sinovac, o contratos como la fallida licitación del Registro civil con la empresa Aisino- suelen suscitar debate, incluso controversia.

Consultada si un gobierno de Gabriel Boric sería partidario de un tratamiento diferenciado para los negocios con el primer socio comercial de Chile, Javiera Martínez recalcó que "nos interesa seguir fortaleciendo la relación con China, en el marco de una política de Estado. Más que una política especial, lo importante es tener una diversificación de nuestros socios comerciales".

"Que China sea el principal comprador de cobre chileno no significa que la política comercial chilena esté solo enfocada en China. Para Chile ha sido un éxito tener una política comercial diversificada y buscar socios en todo el mundo, eso blinda a muchos sectores y da oportunidades a muchas empresas. China es un socio clave hoy y lo seguirá siendo en el futuro. Es muy relevante tener un trato neutro con ellos, pero ciertamente estratégico", puntualizó Dante Contreras..

Respecto de si la asimetría en la relación económica entraña para Chile un riesgo de dependencia, el economista sostuvo que "uno puede blindarse de la asimetría a través de un portafolio diversificado de socios comerciales".