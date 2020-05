Ward admite que no conoce los detalles de la campaña de las polémicas canastas de ayuda

Política

El ministro señaló que durante la jornada desde La Moneda se entregarán más antecedentes sobre el tema.

Luego de retomar sus actividades tras una cuarentena preventiva y consultado sobre los detalles acerca de la entrega de las canastas a las familias aquejadas por los efectos económicos y sanitarios de la pandemia, el ministro de la Segpres, Felipe Ward, señaló que "tengo la información que ustedes tienen".

En el marco de una conferencia de prensa que dio en la Cámara de Diputados, el ministro aclaró que "no he tenido la oportunidad de recibir más antecedentes en torno a la entrega de esta importante campaña que, finalmente, ha resuelto realizar el Presidente de la República en razón de la complicada situación social que están viviendo muchas familias en Chile".

Y junto con señalar que tiene la misma información pública que tiene la prensa, añadió que "sí recogemos más información se la vamos a dar a conocer. Estoy seguro que durante las próximas horas o días va a ser la vocera o el mismo Presidente de la República, quienes están trabajando en esta campaña, quienes entreguen más información". Más específicamente, sobre cuándo comenzaría la entrega de las canasta, el titular de la Segpres insistió en que no tiene tal información, pero subrayó que la idea es "asistir" a la mayor cantidad de gente posible y que la entrega va a acelerarse al máximo, entendiendo que "esta es una situación que está afectando a muchas familias en todo Chile" y enfatizó en que esta campaña surgió por decisión del Presidente para ayudar a los sectores más vulnerables.

Respecto a las manifestaciones producidas este lunes y a la querella presentada por el gobierno y consultado acerca de si esa será la forma cómo la autoridad enfrentará la crisis, el ministro dijo qué hay que diferenciar entre las personas que se manifiestan "legítimamente" y quienes "están infringiendo la ley", estos últimos son los casos en contra de los que se habría querellado la autoridad"

Ward también trató de hacerse cargo de las críticas respecto a por qué en vez de canastas de ayuda no se implementó con mayor urgencia el Ingreso Familiar de Emergencia y con un monto mayor, señalando que "por supuesto que estamos disponibles a tener cualquier conversación que implique llegar de mejor manera a la ayuda que requieren las personas" y agregó que "nosotros tomamos una decisión de aprobar una iniciativa que contó con los votos de casi todos los parlamentarios para pode llegar con esta ayuda a casi cinco millones de personas, que es algo tremendamente importante como política pública y dijimos que no era la única ayuda, no era la primera, tampoco es la última y que iba a ser complementado, por ejemplo, con esta campaña de ayuda".