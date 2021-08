Yasna Provoste renuncia a la presidencia del Senado y anuncia que la bancada DC elegirá a su reemplazante

Política

La senadora evitó manifestarse a favor de algunos de los nombres que han circulado.

La candidata presidencial de la exConcertación, Yasna Provoste, presentó la renuncia a la presidencia del Senado, que actualmente encabeza, para dedicarse a la carrera a La Moneda, tal como lo había anunciado el fin de semana, en medio de las presiones oficialistas.

Cerca de las 17:00 horas, en el marco de la sesión ordinaria de la Sala de la Cámara Alta, la senadora señaló que tras haberse impuesto en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente y haberse convertido en su carta a La Moneda "he resuelto dejar la presidencia del Senado" con el fin de que esta Corporación no esté "mediatizada" por la campaña que ella iniciará y "para cumplir como senadora; pero también en las tareas que ciudadanamente me han llevado a ser candidata presidencial".

Presentada su renuncia, representantes de la oposición comenzaron una retahíla de alabanzas al trabajo desarrollado durante estos meses. El primero fue el senador socialista, José Miguel Insulza, seguido por su par del PPD, Ricardo Lagos Weber y posteriormente la senadora DC Carolina Goic, quienes destacaron su labor y, particularmente, el impulso dado a la Agenda de Mínimos Comunes que se negoció con el gobierno.

Les siguieron el senador independiente Carlos Bianchi, el representante del PRO, Alejandro Guillier; la senadora PPD Adriana Muñoz y la senadora DC Ximena Rincón, entre otros. Incluso, desde el oficialismo, el senador Juan Castro (RN), valoró y agradeció el trabajo de la senadora a la cabeza de la Cámara Alta.

Tras la tan esperada renuncia que el oficialismo venía pidiendo hace varias semanas y que se hizo más insistente tras su triunfo en la consulta ciudadana, la Cámara Alta debería elegir en la sesión de mañana miércoles al reemplazante hasta el fin del período. Se especula que la senadora Carolina Goic podría ser uno de los nombres para reemplazar a Provoste.

Tras presentar su renuncia en la Sala, Provoste conversó con la prensa, instancia en la que explicó que será la bancada de senadores de la DC la que elegirá a su reemplanzante y evitó referirse a quién le gustaría que fuera. De hecho, se le consultó directamente sobre Carolina Goic y Ximena Rincón, pero la senadora insistió en dejarle la responsabilidad a la bancada, sin inclinarse por ningún nombre, al menos públicamente.