Zoom a las propuestas de Kast sobre empleo, Fisco y jubilaciones

Política

En pensiones, el comando calcula que la jubilación puede verse aumentada entre $ 80 mil y $ 120 mil con la propuesta de entregar $ 1 millón a cada recién nacido. A su vez, recogió la idea de Briones de establecer un Presupuesto "base cero".

Presupuesto base cero: el guiño a Briones

Todos los programas deberán justificar sus recursos.

El plan de gobierno definitivo de José Antonio Kast incluyó un guiño al exministro de Hacienda, Ignacio Briones, en materia fiscal.

Esto, ya que su propuesta definitiva contempla la implementación de la metodología de Presupuesto "base cero" para el diseño y distribución de los recursos y programas estatales, con miras racionalizar los recursos fiscales.

"Cada programa debe justificar su existencia, de manera que si no cumple con los objetivos planteados originalmente sea suprimida, evitando así la inercia en el gasto", señala el texto.

En su paso por Hacienda, Briones empujó la medida que implicó que los servicios y ministerios tuvieran que priorizar y trabajar bajo escenarios con hasta un 80%, 85% y 90% de los recursos asignados el año previo, obligándoles a priorizar en el uso de sus fondos.

Asimismo, se puso un límite en el gasto de bienes y servicios de consumo, y se revisaron los programas e iniciativas con mal desempeño.

Con esta metodología se logró reasignar más de US$ 2.200 millones entre revisiones de gasto y programas mal evaluados.

El coordinador económico de la campaña de Kast, Eduardo Guerrero, explica que la idea es que año a año las reparticiones públicas justifiquen los recursos que solicitan, en lugar de trabajar en base a los erarios históricos o de arrastre.

"Básicamente, todas las políticas de gasto que tiene el Gobierno tienen que ser evaluadas en su propio mérito. Esto implica ir revisando de manera permanente partida por partida", explica.

Si bien en su propuesta de primera vuelta Kast ya había incorporado esta idea, ahora se establece que será una revisión "permanente" y no "cada cierto tiempo" como se señaló en el programa original.

Pensiones: $ 1 millón depositado a cada niño nacido

Según datos del comando, las jubilaciones subirían hasta los $ 120.000.

Entre los elementos que se incluyeron a la propuesta previsional del candidato, se encuentra el otorgar a cada recién nacido $ 1 millón, con el objetivo de que estos recursos obtengan rentabilidad con el pasar de los años hasta el momento de pensionarse y así incrementar el monto de la pensión.

De acuerdo con cálculos realizados en el comando, gracias a este componente la jubilación puede verse aumentada entre $ 80 mil y $ 120 mil, dependiendo de los retornos que los ahorros previsionales tengan en todo ese período.

Así lo explica la economista Cecilia Cifuentes, parte del equipo de pensiones de Kast, quien señala que hasta el momento del retiro laboral se pueden acumular montos por cerca de $ 18 millones con esta propuesta.

"El monto de la pensión es muy sensible a la tasa de rentabilidad de los fondos de pensiones. Lo que nosotros usamos para calcular los montos es una proyección moderada, ya que no creemos que se vuelva a replicar la rentabilidad histórica que los fondos han tenido hasta ahora. Por eso nosotros usamos una tasa de retorno de en torno a un 4% real", afirma Cifuentes.

Según comenta, la medida tiene un costo fiscal aproximado de US$ 250 millones anuales.

"Hay un costo fiscal, pero por otro lado también es ahorro fiscal. De alguna manera, aquí no hay un aumento de gasto fiscal para gasto corriente, sino que contribuye a la tasa de ahorro nacional", indica la también académica.

"Esta medida valida que el ahorro es la mejor forma de construir pensiones. Nosotros definitivamente creemos que el sistema de ahorro individual es superior a un sistema de reparto, cuando uno tiene la demografía en contra, para generar buenas pensiones", agrega.

Para tener derecho a utilizar estos recursos, se propone que se coticen 144 meses antes de los 50 años.

Laboral: libertad horaria y subsidio a cotizaciones

Las propuestas buscan generar un espacio propicio para que las personas puedan trabajar.

El jefe del equipo económico, Eduardo Guerrero, explicó que en materia laboral el programa busca "que toda persona que quiera trabajar pueda hacerlo".

Así, se introduce la libertad de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo, enfocados en aumentar la participación laboral de mujeres y jóvenes. "Eso implica no solo dar las posibilidades de trabajar en forma tradicional y presencial, sino que también establecer posibilidades para el trabajo en formato híbrido y remoto; incluso el trabajo por horas", dice.

Señala que se quiere llegar a un formato más flexible que la Ley actual: "Si hay personas que quieren trabajar solamente cuatro horas en faenas determinadas o alternadamente un día en la mañana y otro en la tarde, como puede ser el caso de estudiantes, tenemos que dar esa posibilidad de que ese contrato se pueda producir y hoy lamentablemente no están dadas las facilidades para eso".

El también integrante del equipo programático, Patricio Rojas, detalla otro aspecto del plan: el subsidio a la cotización, afirmando que "la idea es que todos los trabajadores formales que empiezan con salario mínimo van a recibir un subsidio equivalente a sus cotizaciones, por tanto, una persona va a recibir su remuneración bruta sin descuentos y la cotización previsional y de salud va a ser financiada con este subsidio".

En la medida que el sueldo de esa persona sube por sobre el salario mínimo, el subsidio baja. La idea es ayudar a las personas hasta los $ 500 mil de sueldo, que son quienes hoy pagan en cotizaciones en torno a $ 100 mil. "La persona con renta más cercana al salario mínimo va a recibir un subsidio que va a contemplar la totalidad de sus cotizaciones y la con mayor renta van a tener un subsidio inferior a sus cotizaciones", precisa.