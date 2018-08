Bermúdez nombra nueva subcontralora y Ciro Colombara defenderá a Dorothy Pérez

Regulación

El contralor nombró a María Soledad Frindt como la reemplazante de la ahora exsubcontralora, quien se negó a dejar su cargo.

En menos de 24 horas, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, designó a la reemplazante de Dorothy Pérez en el cargo de subcontralora. Se trata de la abogada y magister en filosofía política de la Universidad Gabriela Mistral, María Soledad Frindt.

Así, Bermúdez espera dar por cerrada la crisis interna generada por su decisión de remover el martes a Pérez, quien se negó a dejar su puesto, pero fue cesada de igual forma por Bermúdez aduciendo “pérdida de confianza” en su ahora excolaboradora.

Frindt ha ejercido como Jefa del Comité de finanzas Públicas desde el 1 de octubre de 2010 e ingresó a la Contraloría el 1 de abril de 1998 como abogada de la División Jurídica.

Pero la teleserie no termina aquí. La ahora exsubcontralora no piensa quedarse de manos cruzadas y ya cuenta con equipo para su defensa. Se trata de los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, del estudio Rivadeneira Colombara Zagers, quienes mediante una declaración se limitaron a indicar que “efectivamente hemos asumido la representación de la subcontralora señora Dorothy Pérez y estamos analizando detenidamente los actos ilegales que ha estado y continúa desarrollando el contralor señor Jorge Bermúdez. Dado lo delicado del tema, por ahora no haremos más declaraciones”.

Pero todo indica que van a recurrir de apelación o recurso de protección ante la Corte Suprema, para impugnar la resolución de Bermúdez y revertir la salida del cargo, argumentando que no puede ser removida debido a que cuenta con rango de inamovilidad al igual que los jueces de los tribunales superiores.

El contralor Bermúdez, sin detallar las circunstancias de la “pérdida de confianza” para pedirle el cargo a Pérez sostuvo que “las razones por las que le pedí su renuncia no tienen que ver con algo en particular, sino por una seguidilla de circunstancias del día a día del trabajo y personales” y prosiguió “en cualquier equipo de trabajo después de dos años y medio se pueden producir ajustes y se vio también en el gobierno que a poco andar se produjo un cambio de gabinete”.

Insistió en su premisa de integridad total en el ejercicio de cargos públicos: “No es bueno que ninguna autoridad aparezca vinculada a ningún caso que se ventile en tribunales, desde el punto de vista penal, la estética también es un valor en lo público”.

Pérez perdió definitivamente la confianza de Bermúdez luego de que se conociera que fue citada a declarar por el fiscal Eugenio Campos en el marco del millonario fraude en Carabineros que sigue el Ministerio Público. Entre 2010 y 2014, Pérez ocupó el cargo de subjefa de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría, que es quien realiza las auditorías e investigaciones especiales en ministerios y servicios públicos como Carabineros.

Cabe recordar que, de acuerdo al sitio web de Transparencia, Pérez está casada con un exfuncionario de Carabineros (pensionado de la Dirección de Previsión de esa institución).

Trascendió que Pérez tiene contemplado presentar en las próximas horas un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones buscando una orden de no innovar mientras se zanja su caso, lo que de ser aceptado podría demorar hasta seis meses, pero esto podría alargarse aún más debido a que también podría recurrir a la Corte Suprema de no prosperar el primer recurso. Todo ello para impugnar la remoción decretada por el Contralor y así iniciar su defensa argumentando que no puede ser cesada en su cargo por su jefe directo y que ella posee la misma garantía que tienen los jueces de los tribunales superiores.