Cumbre DC-empresarios: En extenso encuentro Fuad Chahín y Alfonso Swett analizaron la reforma tributaria

El dirigente gremial destacó que percibió más puntos de encuentro que diferencias.

Las reforma tributaria y la necesidad de generar empleos de calidad fueron los principales temas que abordaron los presidentes de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, y de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, en una hora y media de reunión, donde el representante del empresariado llegó hasta la sede del partido, destacando que es la primera cita que tiene como CPC, en el año que lleva a la cabeza del organismo, con una colectividad política y asegurando que, a su juicio, tiene más coincidencias que diferencias en las materias abordadas.

De hecho, tras la cita que lo que busca es "generar espacios de entendimiento", Chahín anunció que próximamente se reunirán las comisiones tributarias y de desarrollo sostenible de ambas instancias justamente para reconocer tanto los puntos de acuerdo como las diferencias.

El timonel DC, quien fue el anfitrión, señaló que en cuanto a la reforma tributaria, "donde la Democracia Cristiana, más que defender ciertos instrumentos o normas particulares, lo que vamos a defender son principios. Uno de esos principios es que los que ganan más paguen más, es decir, que no se retroceda en progresividad; el segundo principio, que para nosotros es muy importante, es que no se debilite la institucionalidad de la fiscalización, para evitar la elusión y evasión de impuestos; el tercer principio es que no se disminuya la recaudación fiscal, (porque) el Estado necesita recursos para financiar la agenda social; y, el cuarto principio es que esta reforma tiene que tener un impacto positivo en la inversión y en el crecimiento".

Chahín expresó su esperanza acerca de que se pudiera "construir un acuerdo" sobre las base de los principios mencionados, "que nos permita que esta reforma cambie sustancialmente y que realmente podamos corregir algunas cosas que es necesario corregir de la reforma anterior, pero resguardando estos principios que consideramos importantes".

El timonel DC destacó que existe "plena coincidencia" con el jefe de la CPC en cuanto "ellos no están por abrir más ventanas para la elusión o para la evasión, sino muy por el contrario, que eso se tiene que cerrar".

Por su parte, Alfonso Swett también hizo hincapié en que se habló sobre la reforma tributaria, "en donde repasamos capítulos muy importantes como la integración, en profundidad, los beneficios de la integración con la inversión; nos da mucho gusto ver al presidente Chahín hablando de uno de los principios que es inversión-crecimiento; también hablamos de que esto no se puede dar en un marco en que se abran las ventanas y las puertas para que haya evasión o elusión. Nosotros creemos que eso no nos hace bien no nos hace bien, no sólo en términos de recaudación, sino en términos de sociedad".

El dirigente gremial destacó que la cita le dejó la sensación de que "hemos tenido más puntos de encuentro que de diferencias, lo que nos hace estar más positivos frente a la tramitación que se nos viene por delante en torno a la modernización tributaria".