Harboe (PPD) a Piñera por mayores facultades a Carabineros: "No están los tiempos para darle cheques en blanco a las policías"

Mientras que el senador DC Francisco Huenchumilla advirtió que primero hay que discutir como país la reorganización de Carabineros.

La seguridad pública siempre ha sido un tema complejo para Sebastián Piñera. Así, lo comprobó en su primer gobierno, por lo que resulta extraño que en medio de una difícil negociación con la oposición para aprobar sus reformas y de una muy mala evaluación de las Fuerzas Armadas y de Orden de parte de la opinión pública, haya anunciado el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Control Preventivo de Identidad, en el marco del cual se rebajaría la edad a 14 años. Iniciativa que ya polarizó las posiciones en el Parlamento, generando múltiples reacciones.

Mientras que su par del PPD, Felipe Harboe, expresó su convicción de que la decisión del Ejecutivo, "busca, más bien, generar una discusión, con un tema polémico, cuando los indicadores delictuales no acompañan al gobierno". Ya que, por ejemplo, las violaciones aumentaron un 20% en 2018 respecto del año anterior: "el Gobierno no se hace cargo de eso y hoy día existe el control de identidad", sentenció.

Incluso añadió que la propuesta del gobierno no está basada en ningún tipo de evidencia y que "no están los tiempos para darle cheques en blanco a las policías", ya que lo que corresponde es que con las facultades que tienen actualmente "hagan mejor su trabajo".

Y concluyó señalando que "si llega a ingresar una propuesta de esa naturaleza, lo más probable es que no tenga apoyo en el Congreso".

Quien comparte con Harboe en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, el senador por La Araucanía Francisco Huenchumilla advirtió que en lo personal estima que "hay una cosa previa que tenemos que resolver como país que es la reorganización de Carabineros" y que en tanto ello no ocurra "no estoy disponible para darle más facultades a Carabineros mientras no hagamos la reorganización que esa institución requiere, porque hoy día yo no le creo a Carabineros".

Defensa oficialista

Por su parte, el diputado de RN Gonzalo Fuenzalida defendió la medida, asegurando que "lo lógico es que si un carabinero tiene una sospecha, cuando controla identidad, y esa persona tiene un bolso y puede llevar drogas o armas, lo lógico es que pueda registrarlo, porque de esa manera el control de identidad busca prevenir delitos"; ya que –a su juicio- "no todos los menores son blancas palomas".

"El control de identidad existe en Chile porque, según oficio de la Corte Suprema, existían más de 70 mil personas con orden de detención pendiente y los controles que se han realizado en estos años han logrado detener a esas personas que estaban paseándose por la calle libremente y muchos de ellos cometiendo delitos", explicó Fuenzalida; en contraste, el senador Harboe indicó "el año 2018 hubo 550 mil controles de identidad preventivos, de los cuales sólo el 6% terminó en algún tipo de detención (...) es importante que se transparentes esa cifras, justamente para ver la eficacia de ese tipo de medidas".

Mientras que el diputado UDI Felipe Alessandri, argumentó en favor de la medida que actualmente "hay falencias en la Ley de Control de Identidad, porque se refiere a mayores de 18 años y porque no permite a un carabinero o a un detective registrar un vehículo sospechoso o una mochila, etcétera". De ahí que, llegara a la conclusión de que entendiendo que es una molestia ser controlados, "uno está dispuesto a ceder parte de su libertad, para que estas molestias sean en pos de algo, de mayor seguridad para los chilenos".