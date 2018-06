“Toda industria tiende a concentrarse y la de casinos no es la excepción”

Regulación

La superintendenta del rubro sostiene que “hay que pasar de un modelo de cumplimiento normativo, a uno de supervisión basado en riesgos”.

En febrero de 2017 asumió el cargo de Superintendenta de Casinos de Juego. Vivien Villagrán, con una amplia trayectoria en el sector privado y público, y con asesorías a organismos estatales en Perú y Panamá, analiza los desafíos para el sector a 10 años de la puesta en marcha de la industria del entretenimiento en Chile.

-¿En Chile la industria de los casinos se encuentra a nivel internacional de países OCDE?

-Siempre es perfectible. Pero esta industria ya cumplió 10 años, ha existido una evolución importante. Estamos en un país muy distinto, por tanto, las exigencias que a la industria y al regulador se le plantean han cambiado y eso permite decir que uno tiene espacios de mejora. Nosotros tenemos un modelo regulatorio que es básicamente de cumplimiento normativo, es decir, se establece un conjunto de normativas fundadas y amparadas en la ley y los casinos deben cumplirlas, y eso en general tiene un nivel de cumplimiento bueno. Sin embargo, creemos que tenemos que avanzar hacia un modelo regulatorio de supervisión basado en riesgos, eso es bastante complejo, pero en Chile quizás quien lleva la vanguardia en esto es la Sbif, pero para eso uno requiere una modificación legal. No puedo hacer supervisión en base a riesgos si mi marco normativo no lo permite.

-¿Ese cambio de modelo lo propondrá a la autoridad superior?

-En general en todas las modificaciones legales quien tiene la iniciativa es el ministerio de Hacienda, pero nosotros estamos revisando nuestro marco normativo, viendo los espacios de mejora que aparecen para hacer una propuesta, haciendo una actualización a la luz de todos los cambios que han habido, quizás un hecho innegable es cómo hoy la tecnología es parte de la vida cotidiana de la mayoría de los chilenos. Tenemos 27 millones de celulares y 7,6 millones de smartphones. Y esto lo menciono porque la realidad del juego online existe y en esta materia es importante avanzar en su regulación.

-¿Los juegos de azar online están debidamente fiscalizados?

-Todos los juegos de azar que no operan bajo marcos regulatorios específicos son ilegales. Si el día de mañana una persona juega en un casino online, pero estima que lo estafaron, no tiene dónde ir a reclamar. No hay nadie que se preocupe de supervigilarlo. Dada la complejidad de cómo se da la regulación en línea de diversas industrias, en este caso en particular, lo que se hace es decir ‘mire, este es el modelo regulatorio’ y la gente sabe en qué sitios puede jugar y qué sitios son seguros y también se hace una labor educativa manifestando los sitios que regula el Estado y por ende fiscaliza el resguardo de la fe pública; es decir, que sea un juego de reglas claras donde opere efectivamente el azar.

-¿Cómo califica el reciente proceso de licitación?

-Los dos grupos económicos que participaron manifestaron públicamente su conformidad. Además, este proceso derribó un mito, se pensó que muchas de estas ofertas mínimas económicas eran muy altas, pero la verdad es que lo que el mercado mostró fue que estaban ajustadas a lo que se estaba dispuesto a pagar por los permisos.

-¿Pero se concentra más la industria?

-Se ha señalado que básicamente postularon quienes estaban en las plazas. Sin embargo, el tamaño del mercado en Chile tiende a la concentración y si uno mira cualquier otra industria como telecomunicaciones o tv cable, es concentrada, y la industria de casinos no es la excepción y más aún si uno mira la tendencia mundial de la industria de casinos, lo que ha pasado en estos últimos 10 años es que ha ido concentrándose.

-¿Qué pasará con las dos plazas que quedaron desiertas?

-Lo único que es factible modificar son las condiciones especiales. El resto del proceso debe ser el mismo y ya hemos conversado con los alcaldes de Arica y Puerto Natales y se están revisando. En el caso de Arica es relevante que el municipio se encuentra en el proceso de redefinición de su plano regulador, ellos tendrían la opción de volver a licitar en la misma locación o eventualmente cambiar la localización del casino. En el caso de Natales hay una conversación similar. Ese casino es el más pequeño a nivel nacional y se evaluará hacerlo en el mismo lugar o cambiar su localización.

Balance de su gestión

Ha sido una experiencia intensa, apasionante y de mucho aprendizaje. Cuando llegué la industria se encontraba en una situación compleja en la decisión de avanzar en la licitación de los casinos municipales, con un proceso judicializado y suspendido.

Logramos garantizar transparencia del proceso y un trato igualitario a todos los que concurren a esta competencia por los permisos.

Salimos de la zona de extrema judicialización. Hoy los temas de conversación son otros, con la buena noticia de que se han adjudicado estos cinco nuevos casinos, de que las Ofertas Mínimas Económicas Garantizadas (OMEG) son muy superiores a las que inicialmente se previeron y esa es una muy buena noticia. No sólo para la gente a la que le gusta entretenerse en un casino, si no que para el ciudadano que vive en esas comunas, ya que hoy, dada las ofertas, esos municipios van a contar con más recursos para destinarlos a obras de desarrollo.