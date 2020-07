Superintendencia de Salud asegura que algunas Isapres son partidarias de congelar el alza de los planes por todo el año

Economía y Política

El superintendente Patricio Fernández advirtió que “ellos no pueden tomar decisiones parciales”, en noviembre debe comenzar a regir el alza postergada en tres meses.

El Superintendente de Salud, Patricio Fernández, aseguró este viernes que se encuentra en conversaciones con las Isapres para que el proceso de postergación del alza de los planes de salud se extienda a todo el año, considerando que en abril pasado se anunció un acuerdo para que las aseguradoras privadas no aplicaran modificaciones en los precios hasta noviembre.

Fernández en radio Pauta, señaló que "lo que hay es una prórroga por ahora y esperamos que eso se mejore. De verdad tengo mucha fe de que ocurra eso de postergar las alzas de los planes de salud este año".

Adelantó que algunas Isapres ya le han manifestado que no son partidarias se hacer el reajuste este año, pero explicó que "lo que pasa es que ellos no pueden tomar decisiones parciales. Yo no negocio con las Isapres porque no tengo que hacer concesiones como regulador. Fue el Presidente en una conversación con ellos que logró mejorar esa situación y creo que ahora hay que ir por el paso siguiente, porque finalmente si hay un año para hacer esto es este y esperamos obviamente el gesto".

Fue a principios de abril cuando el Presidente Sebastián Piñera, junto al entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció en La Moneda que, tras un acuerdo con las Isapres, se postergaba la entrada en vigencia del alza de los planes.