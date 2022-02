Yellen insta a un fondo pandémico del Banco Mundial apoyado por países industrializados | Minuto a minuto

Economía y Política

JUEVES 17 DE FEBRERO

17:00 La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, instó a sus homólogos de los principales países industrializados a apoyar el establecimiento de un nuevo fondo del Banco Mundial destinado a prevenir y prepararse para futuras crisis sanitarias mundiales.

Un nuevo "fondo de intermediación financiera" bajo los auspicios del Banco Mundial ayudaría a abordar las brechas en la preparación, particularmente entre los países de bajos ingresos, dijo Yellen, según declaraciones preparadas que tiene previsto pronunciar virtualmente el jueves en una reunión de ministros de finanzas y autoridades centrales. gobernadores de bancos del Grupo de los 20 países.

15:00 Portugal planea levantar varias restricciones en los próximos días a medida que disminuya la cantidad de infecciones diarias de Covid-19.

El gobierno ya no recomendará que las personas trabajen desde casa y se eliminará la necesidad de mostrar una prueba negativa de Covid-19 para acceder a instalaciones deportivas, bares y discotecas, dijo la ministra de la Presidencia, Mariana Vieira da Silva, después de una reunión de gabinete el jueves. El gobierno planea levantar más restricciones a medida que disminuya la cantidad de muertes por Covid-19, dijo.

13:00 La policía de la capital de Canadá comenzó a bloquear el centro de la ciudad con barreras y vallas, en un movimiento contra los manifestantes que han ocupado las calles durante casi tres semanas.

"Solo aquellos con motivos legales para ingresar al núcleo, como residentes, empresas y otros con motivos legales, podrán ingresar al área", dijo el jefe de policía de Ottawa, Steve Bell, en Twitter. "Los manifestantes ilegales deben abandonar el área y no se les proporcionará acceso".

Por segundo día consecutivo, la policía de Ottawa repartió volantes advirtiendo sobre cargos criminales e incautaciones de vehículos para cualquiera que no abandone la zona de protesta. El área ha sido declarada reunión pública prohibida en virtud de la legislación de emergencia invocada por el primer ministro Justin Trudeau el lunes.

11:00 El Ministerio de Salud informó el jueves de 35.789 casos nuevos de Covid en Chile, con una positividad a nivel nacional de 27,13%. La cifra de personas fallecidas subió a 201 decesos.

Informe Diario #COVID_19 - 17 de febrero



🔸 35.789 casos nuevos

🔸 120.060 casos activos

🔸 201 fallecidos registrados (40.936 en total)

🔸 27,13% positividad nacional

🔸 122.384 exámenes 24 hrs (31.934.556 total)

🔸 182 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/3iVLO2YryY — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 17, 2022

08:39 Japón reducirá a 3 los días de cuarentena obligatoria por Covid-19 a partir del 1 marzo y aumentará el número diario de personas que podrán llegar al país, anunció este jueves el primer ministro japonés, Fumio Kishida.

"Ahora que tenemos más conocimiento acumulado sobre ómicron, vamos a aliviar gradualmente las restricciones fronterizas", dijo el jefe del Ejecutivo nipón en una rueda de prensa en la que habló sobre la situación epidémica en el país y su política migratoria.

Japón establece actualmente una cuarentena de 7 días para personas procedentes de más de 80 países, con una estancia obligatoria en instalaciones designadas por el Gobierno de entre 3 y 6 días, en función de la propagación del virus en el territorio de origen, y el cumplimiento del resto del período en un alojamiento privado.

A partir del 1 de marzo el período de cuarentena se reducirá a 3 días y las personas que cumplan ciertos requisitos, como que sus países de procedencia no estén registrando muchos casos, que hayan recibido la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid y den negativo en su test al aterrizar, podrán quedar exentos.

Japón ha aprobado hasta el momento únicamente las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, por lo que el número de dosis recibidas deberá ser de tres para la exención.

Además de la reducción de cuarentena, el país aumentará a partir del próximo mes el número de entradas diarias al territorio desde las 3.500 personas actuales a 5.000, y apunta a un incremento de la entrada de extranjeros, muy limitada actualmente.

07:00 Hong Kong tiene planes para realizar pruebas masivas de Covid en toda la ciudad con la ayuda de Beijing. Además, se ha pedido a los promotores inmobiliarios que encuentren 10.000 habitaciones de hotel para aislar a las personas que den positivo, ya que el brote de la ciudad desafía su enfoque de tolerancia cero con el virus.

Mientras, Singapur planea aliviar sustancialmente las restricciones sociales y de viaje una vez que la ola actual de infecciones de Covid alcance su punto máximo en medio de la creciente evidencia de que la variante omicron es menos amenazante que sus predecesores.

En Estados Unidos, el asesor médico jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo en una sesión informativa que la dinámica del brote de Covid-19 en Estados Unidos apunta en una "dirección brusca hacia abajo".

Europa está dejando atrás gradualmente las restricciones pandémicas, con Alemania y Grecia a punto de convertirse en los últimos en la región en levantar las regulaciones que han trastornado la vida durante dos años. Suiza, Austria y los Países Bajos están planeando pasos similares.

.

MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO

19:20 Alemania anunció que la mayoría de las restricciones para contener la expansión del Covid-19 se eliminarán en tres fases antes del 20 de marzo, según un plan del gobierno liderado por el canciller Olaf Scholz en una reunión celebrada hoy miércoles con líderes de las regiones administrativas.

Aunque con cautela, el país se suma a la tendencia europea de ir dejando atrás la pandemia, destaca Bloomberg.

La mayor economía del Viejo Continente podría seguir el paso de países como Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en la flexibilización de las restricciones. Además Suiza suprimirá a partir del jueves casi todas las medidas de contención, mientras que Austria anunció hoy cambios similares. Por su parte, Países Bajos levantará los controles a personas y empresas a partir del viernes.

Francia podría dar un paso más y flexibilizar los requisitos relativos a las mascarillas y a la presentación de pruebas de vacunación a partir de mediados de marzo, anunció hoy miércoles el ministro de Sanidad, Olivier Veran.

Bloomberg señala que, de esta manera y pese a los altos niveles de contagios, Europa busca volver a algo parecido a la normalidad tras haber sido en determinado momento el epicentro mundial de la crisis sanitaria, en un cambio favorecido por tasas de vacunación relativamente altas y los síntomas más leves que genera la variante ómicron.

17:30 El Ministerio de Salud anunció hoy miércoles la llegada a Chile de un nuevo cargamento de 200 mil dosis de vacunas del laboratorio chino Sinovac, con lo que ya se han recibido al día de hoy más de 26 millones de dosis de dicha farmacéutica y un total de 52 millones entre todos los proveedores, incluyendo a Pfizer y AstraZeneca.

El Minsal informa que se han administrado 47.643.248 dosis en total a nivel nacional. El número de personas que ya cuentan con su esquema completo de vacunación asciende a 14.140.524, lo que corresponde al 93% de la población objetivo desde 18 años, mientras que se han aplicado 13.402.766 dosis de refuerzo (69,1% de la población total).

Cifras del portal Our World in Data al 14 de febrero muestran que Chile lidera las tasas de inocuación con dosis de refuerzo a nivel mundial, seguido con distancia por Italia (60,1% de la población), Portugal (58,3%) y Reino Unido (55,4%).

15:40 Las nuevas infecciones por Covid-19 cayeron un 31% en los últimos siete días en América y han disminuido por seis semanas consecutivas, pero en esta última semana las muertes aumentaron un 5,6%, afirmó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su sesión informativa virtual de hoy miércoles.

La directora de la OPS Carissa Etienne advirtió que las herramientas desplegadas para combatir la pandemia no están funcionando para detener la transmisión de la variante ómicron. Señaló que el número de muertes ha estado al alza durante seis semanas consecutivas, cifrando en 34 mil el total de fallecimientos en los últimos siete días. "Eso significa que hasta 202 personas han muerto cada hora", indicó. La mitad de estos 34 mil decesos se reportaron en Estados Unidos.

Con más de 2,5 millones de fallecidos durante la pandemia y 100 mil de estos solo en el primer mes de 2022, la salubrista dominicana afirmó que el Covid-19 ha sido más letal en América que en cualquier otra región del mundo.

Destactó, sin embargo, que 14 "países y territorios" ya han inmunizado a más del 70% de su población elegible y dio cuenta de los aportes del organismo en facilitar el acceso a la vacunación. "Ya hemos entregado 100 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 a 33 países de América Latina y el Caribe, gracias al trabajo del Fondo Rotatorio de la OPS en coordinación con Covax", dijo Etienne.

13:00 La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil dio a conocer hoy miércoles que recibió un pedido del medicamento Paxlovid de la farmacéutica estadounidense Pfizer contra el Covid-19 para su uso de emergencia.



"Paxlovid es un fármaco antiviral oral. Según Pfizer, los estudios demuestran que este medicamento, cuando se administra en una fase temprana de la infección, tiene la capacidad de reducir los casos de hospitalización y las muertes. Estos datos serán revisados por Anvisa", señala el regulador en un comunicado, precisando que el plazo de evaluación del pedido será de 30 días.

Pfizer señala que en sus estudios el Paxlovid redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 89%, en comparación con el placebo en adultos de alto riesgo no hospitalizados con Covid-19.

El 19 de enero Anvisa y la farmacéutica ya se habían contactado para afinar los detalles sobre la entrega del producto, que ha recibido aprobaciones de emergencia en países como EEUU y China.

También hoy miércoles el Ministerio de Salud de Brasil informó que recibió más 1,4 millones de dosis de vacunas Covid-19 de Pfizer, destinadas al público mayor de 12 años.

11:00 El Ministerio de Salud informó este miércoles de 30.971 casos nuevos de Covid-19 en el país, con una positividad de 27,54% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 101.768 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 20,75%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -2% y 59% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, nueve regiones disminuyen sus casos en la última semana y tres en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Los Lagos, O´Higgins, La Araucanía y Maule.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.709.854. De ese total, 119.451 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.542.538.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 37 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.735 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 16 de febrero



🔸 30.971 casos nuevos

🔸 119.451 casos activos

🔸 37 fallecidos registrados (40.735 en total)

🔸 27,54% positividad nacional

🔸 101.768 exámenes 24 hrs (31.812.172 en total)

🔸 189 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/PDSRX3wyyZ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 16, 2022

10:00 La subvariante ómicron BA.2 de rápida propagación no causa una enfermedad significativamente más grave que la versión original, según un estudio sudafricano que parece disipar los temores de que cause una enfermedad más grave. Los pacientes infectados con la nueva subvariante sufrieron tasas similares de enfermedad grave y hospitalización que aquellos con la cepa omicron original, según investigadores del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles del país que analizaron datos de un gran grupo hospitalario y el servicio de laboratorio del gobierno, observando casi 100.000 casos.

La aparición de BA.2 ha causado una gran preocupación, ya que parece ser aún más transmisible que la cepa omicron original que se identificó por primera vez en Sudáfrica y desde entonces se ha extendido por todo el mundo, lo que ha provocado oleadas de infecciones en Estados Unidos, Europa y otros lugares. El estudio indica que, al igual que la versión original, BA.2 es relativamente leve en comparación con las cepas dominantes anteriores, como delta.

07:15 Tras casi dos años de haber permanecido cerradas por la pandemia de Covid-19, el Gobierno peruano volvió a autorizar la apertura de las fronteras con el fin de impulsar la reactivación económica con los países vecinos.

"Esta decisión ha sido adoptada de manera responsable con la salud de la población, tras los resultados del trabajo multisectorial liderado por el presidente de la República, Pedro Castillo, en el cual participan la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros", indicó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) del vecino país, Roberto Sánchez.

La medida fue oficializada mediante la emisión del Decreto Supremo N° 015-2022-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraría realizando las coordinaciones con sus pares de los países limítrofes para conocer las fechas de apertura fronteriza terrestre y activar los procesos para brindar los servicios públicos necesarios a peruanos y visitantes.

"La apertura de las fronteras terrestres es trascendental para volver a integrarnos y tiene el respaldo de los gobiernos regionales, locales y el sector empresarial, así como de los operadores del sector turismo, comerciantes y empresas dedicadas al comercio exterior. El Mincetur tiene el compromiso de incrementar la oferta turística, que sea diversa y segura, en estrecha coordinación con las mypes turísticas, así como impulsar la conectividad segura para los turistas extranjeros y peruanos, aportando de esta manera a la reactivación económica", dijo Sánchez.

Cuando inició la pandemia del coronavirus en Perú, el Gobierno cerró las fronteras para evitar el incremento de casos, en tanto se implementaban medidas para brindar condiciones sanitarias.

A la fecha, el avance del proceso de vacunación con las dos dosis alcanza una cobertura de 89% en la población adulta de Tumbes y el 80% en Tacna, regiones que limitan con otros países al norte y sur respectivamente.

07:00 Europa, que alguna vez fue el epicentro mundial de la crisis, parece estar dejando atrás la pandemia con Alemania lista para unirse a otros países en la eliminación de las restricciones que han trastornado la vida en la región durante dos años. Austria, Francia y Suiza están planeando medidas similares, y los Países Bajos levantaron los controles sobre personas y empresas el martes por la noche.

Mientras, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que el gobierno de Hong Kong debería tomar todas las medidas necesarias para estabilizar la situación de Covid-19 lo antes posible, según un periódico pro-Beijing con sede en la ciudad. Una niña de tres años fue la última víctima mortal en la ola de coronavirus que empeora en la región.

En paralelo, es poco probable que la Agencia Europea de Medicamentos otorgue una autorización de comercialización condicional a la píldora antiviral Covid-19 de Merck & Co. este mes, informó el Financial Times, citando a personas no identificadas.

Y en Estados Unidos, se espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aflojen sus pautas de uso de máscaras en interiores a partir de la próxima semana, informó NBC News, citando a varias personas familiarizadas con el asunto.

.

MARTES 15 DE FEBRERO

19:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer en su último informe epidemiológico semanal que la subvariante BA.2 de la cepa ómicron ya alcanza más de un quinto de los nuevos casos de Covid-19 analizados por la plataforma global GISAID de secuenciación de datos genómicos.

"La prevalencia de BA.2 entre los casos secuenciados de ómicron presentados a GISAID han aumentado sostenidamente, alcanzando un 21,09% en la quinta semana de 2022", afirma la OMS. Ya a fines de enero varios países dieron cuenta de un aumento de esta subvariante.

Hasta el momento no hay datos como para indicar que BA.2 es más letal que su predecesora, aunque un estudio danés halló que esta era "sustancialmente" más transmisible y se ha reportado que no es detectada por algunos test.

El reporte señala que al 14 de febrero, los siguientes 10 países reportaron una incidencia superior al 50% de la subvariante en los casos analizados: Bangladesh, Brunei Drussalam, China, Denmark, Guam, India, Montenegro, Nepal, Pakistán y Filipinas.

Se detectaron también diferencias en las regiones estudiadas, con el Sudeste Asiático reportando la mayor prevalencia de BA.2 en las secuenciaciones (44,7%) y la región de las Américas informando la menor prevalencia (1%)"

16:00 Tras confirmarse que la ola de ómicron alcanzó ya su peak en Países Bajos, el gobierno neerlandés anunció hoy martes que pondrá fin a la obligación de usar mascarillas en interiores y mostrar el pase Covid en instancias sociales, así como de mantener distanciamiento físico y realizar teletrabajo, informó EFE.

Las relajaciones entrarán en vigor por etapas entre hoy y el 25 de febrero, detalló el ministro de Sanidad, Ernst Kuipers, en una rueda de prensa que por primera vez desde marzo de 2020 no contó con el primer ministro Mark Rutte en razón de esta "nueva fase" de la pandemia.

La única restricción que quedará a finales de mes se aplicará a los eventos en interiores con más de 500 invitados, que necesitarán una prueba negativa estén vacunados o no, por lo que los partidos de fútbol y los eventos al aire libre no tendrán restricciones de acceso.

12:50 La alcaldía de la Ciudad de Nueva York despidió a 1.430 empleados públicos que se negaron a recibir la vacuna contra el Covid-19, luego de haber agotado las prórrogas ofrecidas durante varios meses. La cifra, que fue anunciada ayer por el alcalde neoyorquino Eric Adams, corresponde a menos del 1% de la plantilla municipal de 370 mil trabajadores.

De los últimos 3 mil funcionarios que hace cinco días recibieron el ultimátum de Adams, un 40% aceptó inocularse en las últimas semanas para no perder el empleo. Entre los 1.430 que finalmente fueron despedidos, 914 pertenecen al Departamento de Educación, que gestiona todas las escuelas públicas de la ciudad, informó EFE.

El gobierno municipal impuso las vacunas a todos sus empleados el pasado 21 de julio y dio una moratoria (sin empleo ni sueldo) a los antivacunas, la que ha ido extendiendo en varias ocasiones hasta que la última expiró el pasado viernes. En paralelo, Adams renovó un incentivo de US$ 100 a todos los ciudadanos que acudan a ponerse la tercera dosis de refuerzo, señaló la agencia.

Desde que se publicó la orden de vacunación masiva para los funcionarios públicos de la Ciudad de Nueva York, cerca del 95% ha recibido al menos una dosis de las distintas vacunas disponibles en EEUU.

11:00 El Ministerio de Salud informó el martes de 22.845 casos nuevos de Covid-19, con una positividad que subió a 27,62% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 75.710 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 21,37%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 0% y 71% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, nueve regiones disminuyen sus casos en la última semana y tres en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Los Ríos, La Araucanía, Maule y Ñuble.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.677.692. De ese total, 128.120 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.501.759.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 32 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.698 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 15 de febrero



🔸 22.845 casos nuevos

🔸 128.120 casos activos

🔸 32 fallecidos registrados (40.698 en total)

🔸 27,62% positividad nacional

🔸 75.710 exámenes 24 hrs (31.710.404 en total)

🔸 191 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/bfpiYj7pqa — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 15, 2022

07:00 La líder de Hong Kong dijo que la ciudad no tenía planes para un cierre total de la ciudad para ayudar a reducir los casos a cero, incluso cuando reconoció que un creciente brote de ómicron ha excedido su capacidad de respuesta.

"La escala y la velocidad de la propagación del virus han superado nuestra capacidad en la lucha contra la pandemia", dijo la directora ejecutiva Carrie Lam el martes por la mañana en una conferencia de prensa regular, según Bloomberg. "La situación es muy grave".

Hong Kong reportó 1.619 nuevas infecciones el martes, y la brecha cada vez mayor entre los dos números refleja un cuello de botella en la segunda etapa de las pruebas. En reacción, las autoridades de salud dijeron que eliminarían la necesidad de una prueba de confirmación adicional y que los laboratorios públicos habían ampliado el horario de atención para procesar más muestras.

LUNES 14 DE FEBRERO

20:30 Las autoridades sanitarias de Brasil, Colombia, Argentina, México y Perú, que en conjunto abarcan el 72% de la población de América Latina, han registrado un continuo descenso de nuevas infecciones por Covid-19 desde sus respectivos peaks reportados en lo que va de 2022.

Brasil, el mayor país de la región, informó hoy lunes 58.540 casos positivos del virus en las últimas 24 horas, lejos de los 287.149 correspondientes al 3 de febrero. México, por su parte, reportó anteayer 57.583 casos nuevos, casi la mitad de los 109.895 informados el 19 de enero.

Colombia dio a conocer hoy lunes 3.162 nuevos contagios, consolidando su tendencia a la baja desde los 35.575 reportados el 15 de enero; mientras tanto Argentina, lejos de los 139.853 casos diarios reportados el 14 de enero, reportó hoy lunes 13.050 nuevas infecciones. Perú registró 5.199 casos nuevos, una cifra mucho menor a los 99.645 del 27 de enero.

El único país de la región que experimenta una tendencia en sentido contrario es Chile, que si bien hoy registró 28.076 nuevos contagios, aún se encuentra temporalmente cerca del récord de 41.651 correspondientes al 11 de febrero.

Los nuevos fallecimientos a nivel regional, sin embargo, no han marcado un descenso al mismo ritmo que las infecciones, y en países altamente poblados como Brasil y México, aún no presentan una baja reconocible, de acuerdo al registro de promedios semanales de nuevos decesos.

18:30 La aprobación condicional de Paxlovid durante el fin de semana lo convierte en el primer producto farmacéutico extranjero que aprueba China para el Covid-19, ya que hasta ahora el país se ha limitado firmemente a las vacunas y terapias desarrolladas localmente, e incluso ha negando la aprobación de la vacuna de ARNm altamente potente producida por los socios Pfizer y BioNTech SE.

La píldora de Pfizer tendrá un propósito estratégico, dijo Zeng Guang, ex científico jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades que asesoró a Beijing en el control del Covid, a inversionistas el sábado en una sesión informativa organizada por Sealand Securities Co., horas después de que se anunciara la aprobación. La medida puede sentar las bases para que el régimen de contención del Covid de China dé paso gradualmente a un enfoque más flexible, sugirió, según una transcripción a la que tuvo acceso Bloomberg News que fue confirmada por Sealand.

"China no se va a autoaislar del resto del mundo y tiene varias medidas a su disposición para cambiar de rumbo", dijo Zeng durante el evento. "La elaboración de estrategias precede a la acción".

Los expertos y analistas familiarizados con el enfoque de China sobre el virus se hicieron eco de la opinión de Zeng.

Al igual que en el caso de las vacunas, China cuenta con varios candidatos nacionales a antivirales contra el Covid en las últimas fases de desarrollo, pero los avances han sido lentos. El aumento de las tasas de vacunación en todo el mundo, junto con la menor virulencia de la variante ómicron, hace más difícil demostrar que pueden evitar la hospitalización y la muerte. Una de las píldoras para el Covid más avanzadas de China, de la empresa Kintor Pharmaceutical Ltd., con sede en Suzhou, tuvo que realizar un segundo ensayo de última fase que abarcó varios países después de que uno inicial en Estados Unidos no mostrara resultados significativos en medio de tasas de hospitalización muy bajas.

17:20 La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) de Paraguay dio hoy lunes la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por el laboratorio taiwanés Medigen Vaccine Biologics Corporation (MVC), luego de haber arrojado resultados favorables en estudios clínicos de fase 3 en el país latinoamericano.

"Es importante destacar que, para otorgar esta aprobación, un plantel de profesionales de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria realizó una exhaustiva evaluación e inspección a los laboratorios de la Medigen, en Taiwán, cuyo establecimiento fue certificado por el cumplimiento con los requisitos de las buenas prácticas de fabricación y control", dice un comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública de Paraguay.

La vacuna MVC-COV1901 está habilitada para la inmunización de personas de 18 años o más, y se recomienda la aplicación de dos dosis con un intervalo de cuatro semanas, así como un almacenamiento a temperatura entre 2ºC y 8°C.

En Paraguay, el esquema de inmunización contra el coronavirus incluye las vacunas de Pfizer y Moderna (EEUU); AstraZeneca (Reino Unido); Sputnik V (Rusia); Sinovac y Sinopharm (China), señala la agencia EFE.

13:45 Doug Ford, el primer ministro regional de la provincia canadiense de Ontario, anunció hoy lunes que en marzo abandonará gran parte de las medidas tomadas para combatir la pandemia del Covid-19 en la región, incluyendo comprobantes de vacunación al día y aforos en lugares públicos, informó Bloomberg.

"Visto el buen desempeño que ha tenido Ontario en la ola de ómicron, tenemos la capacidad de acelerar nuestro plan de reapertura", dijo Ford en una declaración. "Estas son grandes noticias y una señal de lo mucho que nos hemos unido en nuestra lucha contra el virus. Si bien no estamos fuera del bosque aún, nos movemos en la dirección correcta", expresó.

El registro de nuevos casos de Covid-19 en la provincia ha marcado un sostenido descenso desde su peak a principios de enero, mientras que los fallecimientos han hecho lo propio luego de llegar a fines de ese mes a su nivel máximo de la actual ola.

La decisión tiene como trasfondo una serie de protestas inicialmente contra imposiciones relacionadas al Covid-19, las que se han diseminado a lo largo del país, paralizando partes de la capital Ottawa y bloqueando un puente que sirve como la principal ruta comercial entre Canadá y EEUU.

11:00 El Ministerio de Salud informó el lunes de 28.076 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 26,21% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 99.297 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 21,24% y una región registra una positividad igual a 2%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 3% y 80% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, siete regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y tres lo hacen en las últimas dos semanas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.652.713. De ese total, 144.410 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.460.529.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 108 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.666 en el país.

07:00 La brecha entre las infecciones y las muertes por covid se está ampliando, con vacunas efectivas y variantes más leves que ayudan a mejorar drásticamente las tasas de supervivencia. Un nuevo análisis de Bloomberg muestra que, en un país tras otro, el vínculo entre infecciones y muertes se está desacoplando.



En tanto, el puente Ambassador que une Canadá y Estados Unidos reabrió después de que los manifestantes bloquearon el canal comercial clave durante más de cinco días. Una protesta en la capital de Nueva Zelanda, Wellington, contra los mandatos de vacunas entró en su séptimo día, resistiendo un ciclón y un aluvión de canciones de Barry Manilow, Celine Dion y James Blunt. La primera ministra Jacinda Ardern dijo que la situación había ido más allá de una protesta e instó a los participantes a irse a casa.

Lee la bitácora de los anuncios y medidas en Chile y el mundo tras iniciarse la etapa de mayor contagio de Covid-19, aquí.

¿Cómo se distribuyen las vacunas que Chile necesita?