Reforma tributaria: Hacienda explora cambios a la exención de IVA a viviendas

Tras reunión de ayer, cartera se comprometió a responder el lunes el petitorio de diputados. De ser positiva la recepción, idea de legislar se votaría el miércoles próximo.

Una jornada clave en torno al futuro del proyecto de reforma tributaria que impulsa el gobierno se vivió ayer. Todo se inició cerca de las 9 de la mañana en CasaPiedra, donde el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, expuso en el foro de Icare, instancia en la que mostró su disposición a alcanzar un acuerdo con la oposición.

Esto, luego de que el miércoles los parlamentarios de la Democracia Critiana, Partido Socialista, Partido Comunista, PPD, Frente Amplio e independientes afines de la comisión de Hacienda acordaran los detalles de un petitorio de seis puntos que entregarían al Ejecutivo, en el que se abrían a la posibilidad de apoyar la integración del sistema, pero solo a cambio de que las compensaciones al costo de esa medida (US$ 844 millones por año) se enfocaran en los contribuyentes de altos ingresos.

Larraín sostuvo que "no se entendería que no seamos capaces de discutir el proyecto y eso implica que hay que aprobar la idea de legislar y luego discutimos el detalle, porque en el detalle hay mucho donde podemos avanzar".

Al mismo tiempo, agregó que "hemos recibido buenas propuestas de la oposición y estamos dispuestos a tomar algunas ideas que se han planteado".

"Como soy peligrosamente optimista, es posible llegar a un acuerdo", comentó.

Petitorio llega a Teatinos 120

Un par de horas más tarde, a las 11:30 en Valparaíso, los legisladores firmaron el petitorio. El texto fue rubricado por los DC Pablo Lorenzini y José Miguel Ortiz; los PS Manuel Monsalve y Marcelo Schilling; el PC Daniel Núñez; el independiente Pepe Auth; el RD Giorgio Jackson; y el PPD Ricardo Celis.

Luego, a las tres de la tarde fue el momento para el cara a cara entre Lorenzini y Larraín en el Ministerio de Hacienda.

Tras una hora de conversación, el parlamentario aseguró que vio "buena disposición" de parte de la autoridad y que el secretario de Estado comprometió para el lunes una respuesta al pliego de demandas opositoras.

Ese día, entre tres y cinco de la tarde las comisiones de Hacienda de ambas cámaras sesionarán de manera secreta con Larraín para conocer el informe con las actividades del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF). Tras dicha instancia, la autoridad les entregaría la respuesta oficial de Hacienda.

De esta forma, según Lorenzini, la votación de la idea de legislar el proyecto podría realizarse el miércoles 20, en Valparaíso.

"Necesitamos respuestas concretas y específicas. En base a eso, entre el lunes en la tarde y el martes tendremos que analizarlas y tomar una decisión. Así, el miércoles 20 podríamos poner en votación la idea de legislar, de acuerdo a las respuestas que recibamos", detalló el parlamentario.

En caso de ser favorable el escenario para la cartera, la reforma pasará a la etapa de discusión en particular y la comisión dará un plazo para presentar indicaciones. Los cálculos de los legisladores y de Teatinos 120 apuntan a que dicha discusión podría extenderse durante todo abril, y que probablemente el segundo trámite en el Senado tome alrededor de tres meses.

Agosto y septiembre podrían quedar para un tercer trámite o una eventual comisión mixta.

Ejes a analizar

Uno de los principales puntos de la propuesta de la oposición era eliminar el incremento desde 2 mil a 4 mil UF de la exención del IVA para la vivienda.

Esto, ya que según el documento opositor sería un beneficio para las propiedades de más alto valor, ya que el mecanismo se aplica sobre el valor de construcción. Aquello implicaría que las viviendas beneficiadas tendrían un precio de venta entre 6 mil y 7 mil UF (alrededor de $ 190 millones).

Fuentes conocedoras señalan que Hacienda está analizando reducir el incremento del beneficio, lo que implicaría situarlo en alrededor de 3 mil UF. Según el diputado Lorenzini, de esta manera el valor de las viviendas incluidas en dicho mecanismo ascendería a hasta 5 mil UF ($ 134 millones).

También, la autoridad habría mostrado apertura a eliminar o ajustar algunas exenciones en beneficio de sociedades y contribuyentes de altos ingresos.

"Mi impresión es que el ministro se da cuenta de que necesita nuestros votos y que estamos haciendo planteamientos razonables, no en un extremo. No sé hasta qué punto los recogerá, pero me da la impresión que tendremos respuesta en todos los puntos", concluyó el parlamentario.