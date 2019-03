Piñera anuncia inédito proyecto para derogar 100 leyes y destrabar inversiones

Gobierno

Mandatario además anticipó que se enviará un nuevo instructivo presidencial para donde todas las reparticiones públicas deban evalúen normativas para evitar "excesiva burocracia".

"Estamos próximos a presentar un proyecto inédito en la historia de nuestro país, es un proyecto que deroga 100 leyes", informó el Presidente, Sebastián Piñera, argumentando que se trata de normativas obsoletas o que duplican trámites y el objetivo es destrabar inversiones y procesos productivos en el país.

Explicó que "son leyes que algunas son obsoletas, dejaron de estar operativas, otras quedaron tácitamente derogadas y son un caldo de cultivo para las discusiones legales en los tribunales y otras que hay que derogarlas porque no son buenas leyes para los tiempos modernos".

Piñera agregó que además solicitó al Ministerio de Economía coordinar un nuevo instructivo presidencial "que obligue a todas las reparticiones para ir evaluando todas las normas y reglamentos y regulaciones de cada ministerio".

Ejemplificó su propuesta en que "hoy tenemos un conflicto de mucho tiempo que tiene parado inversiones inmobiliarias por US$6 mil millones en Santiago por una diferencia de interpretación entre el ministerio de Vivienda y la Contraloría. Y entre medio los fallos de los tribunales. Hay muchas instancias distintas y no coordinadas".

Por lo mismo dijo que "entonces la mejor manera de contribuir a que esto no se produzca es atacar el fondo del problema y una normativa poco clara que le da competencia a tres entidades distintas lo que hace es que las tres interpretan distintas y al final todo se paraliza".

Anticipó que el proceso que llevará adelante el gobierno buscará "revisar estas normas y a través de modificaciones legales y otras modificaciones reglamentarias será una tarea fundamental. Además, de trabajar con la Segpres para que en cada iniciativa legal que se pronuncie al parlamento se sepa cuál es el impacto que va a tener en las finanzas públicas".

Precisó que esto último "no es lo que hoy hace el informe financiero, si no qué efecto va a tener sobre la economía, porque muchas veces se aprueban normas que no se han medido en su impacto sobre la economía y esa información si la hubieran tenido los legisladores hubieran legislado de otra manera; ya no basta sólo con seguir aprobando leyes".

El Presidente sostuvo que "Chile es uno de los países con mayor complejidad regulatorio entre países de la OCDE entre normas, leyes, decretos y regulaciones; muchas se crearon en otra época, no tiene sentido, pero están ahí y hay que cumplirlas todos porque el fiscalizador puede pedir cualquiera de ellas" de ahí –dijo- se debe avanzar en disminuir "el exceso de burocracia y avanzar con mucha fuerza a derogar y evitar duplicidades y obsolescencia en esa maraña de normas que se suponen conocidas".