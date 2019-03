Valente optimista frente al crecimiento de la inversión en Chile: "Se espera que crezca 6%" en 2019

Gobierno

"Crecimos más que el mundo. Pusimos a Chile en marcha, y en sentido podemos estar muy tranquilos de lo que se logró hacer el año pasado", sostuvo el ministro.

El ministro de Economía, José Ramón Valente, se refirió esta mañana a las cifras de crecimiento de 2018 entregadas por el Banco Central. En la ocasión, el secretario de Estado reconoció que el primer trimestre de este año el crecimiento de la economía chilena "ha sido más lenta, pero eso no significa que este Gobierno no esté trabajando con un horizonte de mediano plazo, para hacer que este país crezca de forma sostenida en 4%. Ese es nuestro norte".

"El crecimiento del año pasado en Chile fue del 4% y más que duplicó el ritmo que veníamos trayendo los años anteriores. Crecimos más que el mundo. Pusimos a Chile en marcha, y en sentido podemos estar muy tranquilos de lo que se logró hacer el año pasado", sostuvo en Radio Duna.

El ministro comentó además que en 2018 la inversión "volvió a crecer con fuerza y terminó en 5,6% en el cuarto trimestre y se espera que en 2019 crezca en el orden del 6%, después de 4 años de caídas consecutivas. Eso le pone raíces al crecimiento, porque si uno invierte, los retornos de esa inversión vienen a futuro, y se está poniendo la posibilidad de que la nación crezca hacia adelante", dijo Valente.

El secretario de Estado destacó que "nuestro norte no es un año, no es un trimestre, nuestro norte es hacer que Chile sea el primer país latinoamericano en alcanzar el desarrollo y eso lo vamos a hacer en la medida que crezcamos en forma permanente, consistente en torno al 4%. Esta meta es difícil de alcanzar".

El deber ser para lograr esta meta es crecer "significativamente más" que los años anteriores, es volver a tener un aumento en el ingreso per cápita, porque la población está creciendo un poco más del 1%. "Sabemos que las trayectorias no son lineales, siempre vamos a conseguir baches que no nos permitan crecer 4% en un año. Tendremos este año un crecimiento de 3,5%, ojalá sea más, pero nuestro norte es que este país tenga la capacidad de crecer y que aprovechemos esa capacidad".

Metas micro

El Ministro Valente reiteró las metas micro para los próximos años: "Eliminar la burocracia; hacer mucho más balanceada la relación entre los miembros de la sociedad, lo hicimos ya con la 'Ley de Pago a 30 Días', en que balanceamos la relación entre compradores y proveedores, igual con la 'Ley de Pro Consumidor'.

"También queremos enriquecer la relación entre Estado y el sector público, mucho mejor de la que teníamos antes, reactivar la agenda de concesiones por ejemplo", subrayó.

En este sentido, señaló que en una conversación con el Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, le llamaba la atención que se conozca "tan poco" que en 2019 la inversión en concesiones será de 1,5% más que el "récord histórico". "De verdad estamos haciendo todo lo posible por levantar esta economía", recalcó Valente.