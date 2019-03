Aravena: “Mantener esta inversión requiere nuevos proyectos”

Macro

El experto remarca que el desafío para este año pasa por avanzar en agenda macro y micro.

El economista jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena, destacó que las cifras de 2018 significaron un "un buen año para Chile", tanto en términos de cantidad como de calidad de crecimiento, por el alza de 2,2% en el consumo del Gobierno, menor al consumo privado.

"No es que sea malo o bueno que haya consumo de Gobierno. Lo que uno espera es que en una economía, con el marco de reglas de política contra cíclica, es esperable que se diera lo que vimos el año pasado", dijo.

- ¿Alguna noticia negativa?

- Sí, creo que el deterioro de la cuenta corriente hay que verla con detalle. Que llegara a un 3,1% del PIB en sí no me parece preocupante porque obedece a un aumento de la inversión más que a un deterioro importante del ahorro fiscal. Ahora, es algo que no se puede sostener hacia el muy largo plazo, porque esas cifras son una razón más para seguir con una política menos expansiva hacia adelante. Aunque, dentro de todo, este fue el año de la inversión definitivamente.

- Algunos advierten que el alza de la inversión se dio por reposición de maquinaria.

- Gran parte de la recuperación de la inversión que vimos el año pasado tiene que ver con ciclo, tiene que ver con maquinaria y equipos, con depreciación que no se cubrió años anteriores y, por eso, es que para ver esta cifra de inversión en los próximos años, se requiere de la implementación de nuevos proyectos de inversión. Los ciclos tienden a ser transitorios. Ese comportamiento cíclico en parte es lo que lleva a pensar que el crecimiento de 2018 que no se va a repetir este año.

- ¿Se puso más pesada la pista con el 2,1% en el Imacec de enero?

- El desafío para este año no es menor, la desaceleración que vimos en el comienzo del año no es baja, y llegar al 3,5% este año implica una aceleración.

- La meta del gobierno para la inversión es un 6%.

- Crecer a una tasa superior al 5% los próximos años sí o sí requiere materializar e, incluso acelerar, la implementación de nuevos proyectos.

- ¿De la mano de las reformas?

- Son varias cosas. Aquí hay desafíos tanto macro como micro. El 2019 va a ser un año relevante en esto.