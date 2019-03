Empresarios valoran cifras de crecimiento y piden agilizar la reforma tributaria

Macro

Gremios urgieron sacar adelante los cambios impositivos para eliminar la incertidumbre.

Una alta valoración hubo ayer de parte del mundo empresarial a la recuperación de la economía chilena en 2018. Pero, al mismo tiempo, los representantes del sector privado pusieron en la mesa la necesidad de agilizar y zanjar el debate impositivo para mejorar las perspectivas de expansión del PIB.

Alfonso Swett, presidente de la CPC

"Sin reforma tributaria, vemos difícil que se crezca más del 3%"

Para el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, la reforma tributaria actualmente en tramitación en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados es clave para impulsar las cifras de crecimiento e inversión del país.

"Sin reforma tributaria, vemos difícil que se crezca más del 3%, o sea, podríamos estar bajo el 3%. Con reforma tributaria, deberíamos agregarle casi un punto más de PIB a la cifra anterior", dijo Alfonso Swett, para quien la inversión quedó al debe.

Con respecto a este último ítem, Swett agregó que "la inversión que reemplaza equipos y maquinarias, la que se mueve fuertemente por expectativas, no pudo compensar más la inversión que espera y necesita certidumbres legales, que es la inversión en construcción en y proyectos".

Sobre esto, Swett recalcó que "sólo la certidumbre tributaria podría tener un efecto en las cifras de inversión de 2 puntos promedio anual".

Manuel Melero, presidente de la CNC

"Hay que destacar el fuerte despegue de la inversión tras cuatro años de caídas"

Para el titular de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, al estar la reforma tributaria detenida en su tramitación "se frenan las expectativas y se dilatan las decisiones de inversión, y eso ha sido un factor que definitivamente ha frenado el panorama económico".

Con respecto a las cifras, Melero señaló que el 4% reportado está dentro de lo que se esperaba. En relación al comercio, Melero destacó que "creció un 5% y que se desaceleró en la segunda mitad del año, hay que destacar que fue principalmente el sector mayorista y el sector automotriz los que principalmente impulsaron este crecimiento, sin embargo vimos un débil resultado en el sector minorista el cual nos tiene aún preocupados".

Pese a todo, el líder de la CNC valoró el repunte de la inversión, pese a ser menor a lo esperado. "Hay que destacar el fuerte despegue de la inversión tras cuatro años de caídas. Esta se vio impulsada principalmente por la inversión en maquinaria y equipos, y de menor manera por construcción y otras obras, donde se vio una desaceleración el último cuarto, con un crecimiento de 2,1%, marcando la menor alza del año", dijo.

Álvaro Merino, gerente de estudios de Sonami

"Hay que continuar avanzando en despejar incertidumbres"

Para la Sociedad Nacional de Mineria (Sonami) a la discusión tributaria se sumó otro foco de preocupación: despejar incertidumbres regulatorias, así lo planteó el gerente de Estudios de Sonami, Álvaro Merino, para lograr que la inversión -que ya subió en 2018, aunque menos de lo previsto- siga aumentando.

Merino señaló que si bien como gremio están satisfechos con las cifras "pues luego de cuatro años de modesto desempeño de la economía, Chile el 2018 crece 4%, registro que no se observaba desde el año 2013", recalcó que es necesario despejar las incertidumbres regulatorias.

"En este sentido, hay que continuar avanzando en despejar incertidumbres en el ámbito regulatorio, otorgando mayor certeza jurídica, simplificando y acelerando el otorgamiento de permisos. Mientras que en lo tributario, es importante desenredar la compleja normativa impositiva y avanzar en la integración total pues ello es un potente incentivo para la inversión", dijo.

Rafael Palacios, director de políticas públicas de Sofofa

"Las cifras ponen de manifiesto la necesidad de avanzar en reformas modernizadoras"

Para el director de políticas públicas de Sofofa, Rafael Palacios, "el positivo dinamismo por el que atraviesa el país, también pone de manifiesto la necesidad de avanzar en reformas modernizadoras del Estado para incrementar el crecimiento potencial de mediano y largo plazo de nuestro país".

A juicio del ejecutivo, es fundamental avanzar en la tramitación de las reformas tributaria, laboral, y en cambios a los procesos de inversión (SEIA) y la agenda microeconómica del Ministerio de Economía.

Con respecto a las proyecciones de crecimiento de los industriales, Palacios planteó que para este 2019 esperan un crecimiento del PIB de 3,5% "y siguiendo las cifras de nuestro índice de producción y ventas manufactureras proyectamos que la actividad industrial seguirá evidenciando un positivo dinamismo esperando un crecimiento de entre un 3% y 3,5%".

Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción

"El tema de la integración es un tema urgente, claramente para mi el gran tema"

Optimista se mostró el gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado, quien agregó que "la inversión creció, anualizado, 4,7%, lo cual es bueno porque veníamos de años de baja inversión. Se había hablado de cifras más altas, pero sin lugar a dudas es una buena cifra".

Para Hurtado, las cifras entregadas por el Banco Central son buenas, y para potenciarlas se requiere que el gobierno logre impulsar en el Congreso la reforma tributaria y, al mismo tiempo, eliminar la incertidumbre regulatoria para impulsar proyectos.

En relación a las proyecciones del sector, Hurtado señaló que proyectan un PIB entre 3,5% y 3.7%, mientras que en la inversión en construcción proyectan un crecimiento de 4,6%.

Francisco Gana, jefe del departamento de estudios de la

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)

"Lo que podemos decir es que tenemos una recuperación

de la inversión respecto a años anteriores"

El jefe del departamento de estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Francisco Gana, se mostró optimista, y agregó que para estimular aún más el crecimiento de la inversión, es necesario "introducir reformas y políticas públicas que incentiven la inversión, ya que estas cifras no están del todo en su nivel óptimo".

Al ser consultado respecto al crecimiento de la inversión -la cual creció menos de lo esperado por el mercado- Gana señaló que "me parece que las previsiones anteriores del IPoM no son comparables con las cifras actuales. Hay que considerar que se hizo una revisión a las cuentas nacionales incluyendo la formación bruta de capital fijo".

Pese a eso, el jefe del departamento de estudios de la SNA agregó que "tenemos una recuperación de la inversión respecto a años anteriores. Sin embargo, hay que perseverar en introducir reformas y políticas públicas que incentiven la inversión, ya que estas cifras no están del todo en su nivel óptimo".

En relación a las proyecciones del sector, Gana agregó que "considerando un escenario nacional e internacional sin grandes cambios a la situación actual, es probable que la inversión en agricultura para el 2019 crezca entre un 3,6% y un 4,6%".