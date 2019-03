Piñera celebra el crecimiento de 4%: "Es mérito de todas las personas que se levantan temprano todos los días para trabajar"

Macro

Mandatario sostuvo que es una muy buena noticia en materia económica y reiteró necesidad de aprobar reforma tributaria.

El Presidente Sebastián Piñera celebró el 4% de crecimiento del año 2019 esta mañana en un encuentro con representantes regionales de la Sofofa afirmando que se trata de una "fuerte recuperación".

Planteó que "la verdad es que hemos tenido buenas noticias en los últimos días en materia económica, porque las cuentas nacionales corregidas mostraron que el crecimiento el año pasado fue un 4%. Eso es más de tres veces lo que habíamos crecido el año anterior, lo cual muestra una fuerte recuperación".

Explicó que "y eso, por supuesto, es mérito no del Gobierno, es mérito de todas las personas que se levantan temprano todos los días para trabajar, para producir, para emprender, para innovar, entre ellos están ustedes".

El mandatario sostuvo que "estamos muy empeñados en crear las condiciones para que la iniciativa, la innovación, el emprendimiento y la inversión puedan prosperar en Chile, porque con eso vamos a lograr no solamente más crecimiento, sino que más y mejores empleos, más y mejores oportunidades para las PYMES, mejorar calidad de vida para los chilenos".

Asimismo se refirió a la reforma tributaria que se discute en el Congreso al indicar que "uno de los temas que está en plena discusión es la modernización tributaria, que yo creo que es muy importante para Chile".

Piñera reiteró que "todo eso nos va a permitir dar un salto adelante, por eso es tan importante, y aprecio y agradezco su apoyo para que podamos sacar adelante esta modernización tributaria".

Más tarde el Presidente en una actividad del Metro en Quilicura señaló que "el crecimiento no cae del cielo, no es automático, no es cuestión de ponerse a criticar y pensar que porque critican mucho va llegar más crecimiento, hay que trabajarlo todos los días, por eso es tan importante sacar adelante una modernización tributaria".