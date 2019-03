Valente presenta agenda microeconómica con meta de elevar crecimiento potencial y destrabar inversiones

Macro

Ministerio de Economía lanzará segundas partes de proyectos en trámite y creará nuevas oficinas, donde destacan un sistema unificado para el otorgamiento de permisos.

Una abultada agenda microeconómica presentó esta mañana el ministro de Economía, José Ramón Valente. En el seminario denominado "Revolución Microeconómica", el secretario de Estado hizo algunos anuncios legislativos, como el envío de las segundas partes de dos proyectos que actualmente están en trámite, el de Productividad y el Pro Inversión II, tal como lo adelanto hoy Diario Financiero, todo con el fin de impulsar el crecimiento del país.

"Queremos mover la aguja del crecimiento en Chile. Es difícil de prometer pero aspiramos a llegar a un crecimiento de 4%, que la inversión crezca al 6%", sostuvo.

El anuncio incluyó la creación de instituciones nuevas como el Sistema Unificado de Permisos, denominado SUPER, que según el ministro estará lista en abril, y la ampliación de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) para que las Pymes "puedan tener una respuesta a la infinidad de problemas que ellas tienen para obtener sus permisos", afirmó el ministro.

A ello sumó la conformación de una Unidad de Economía, Psicología e Investigación del Comportamiento, denominada EPIC, que estudiará la Economía del comportamiento en el país "y que es una forma de que las políticas públicas que estamos implementando, sean implementadas de una mejor manera y sin mayor costo", sostuvo Valente.

También comentó que durante el día se dará a conocer la guía chilena para una buena regulación, la que recomendó leer "durante el fin de semana y de hecho se las recomiendo más que una novela", lanzó el economista en tono irónico.

Validación técnica

Tras la presentación del ministro, el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, mostró su satisfacción con la agenda microeconómica aunque llamó a buscar una mayor coordinación con otros organismos del Estado que autónomos, como la Contraloría General de la República y el propio instituto emisor.

"Es complejo pero no por eso no se puede avanzar. Las leyes de los bancos centrales, no sólo en Chile sino que en el mundo, si bien son autónomos, hay instancias de coordinación entre la política monetaria y la fiscal y uno puede pensar incluso en el mismo Ministerio de Economía con los distintos órganos autónomos", planteó el economista.

En tanto, el economista Klaus Schmidt-Hebbel, presidente del Consejo Asesor Fiscal, planteó que "toda la agenda que propone este gobierno apunta a hacer las cosas como se hacen en los países desarrollados".

Sin embargo, hizo un alcance sobre el sistema político y señaló que "Chile requiere un sistema parlamentario, el presidencialismo nos mata. No es la única condición que nos complica, pero es muy importante".