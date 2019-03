Sepúlveda en contra del TPP11: “Está en duda que este tratado se pueda aprobar”

País

La parlamentaria adelanta que tal como está el citado tratado, lo votará en contra en la Sala.

Este año la diputada Alejandra Sepúlveda deja la presidencia de la Comisión de Agricultura, desde donde encabezó el rechazo al polémico Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP 11. En esta entrevista la representante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) explica las razones que la llevan a tener una postura tan radical es este tema.

Y como una de las autoras de la iniciativa que establece la obligatoriedad de las instituciones financieras del sello Sernac, lamenta que el gobierno no le esté dando la importancia que, a su juicio, tiene la iniciativa.

- ¿Cuáles son los reparos más relevantes que le haría al tratado?

- Desde el punto de vista de la comercialización, porque al final son los mismos de siempre los que se suben al avión de la exportación y no la pequeña y mediana agricultura. Entonces, todas las externalidades negativas las recibe el territorio. Si se aumenta el porcentaje de pollo o cerdo, desde el punto de vista ambiental el territorio sufre la presión para la producción, pero la pequeña agricultura no se sube a los barcos o aviones de exportación.

- ¿El tratado genera crecimiento?

- Puede que genere mayor crecimiento, pero hacia un sector, que es el mismo de siempre.

- ¿Los grandes empresarios?

- ¡Claro! Estamos hablando de Agrosuper, de los grandes productores de cerdo, etc. Mi región precisamente es productora en este ámbito, pero los pequeños agricultores no logran subirse a la exportación porque no existen los instrumentos necesarios, a pesar de que tienen una agricultura que es mucho más sustentable y amigable con el medio ambiente.

- ¿También está el tema de la propiedad intelectual?

- La propiedad intelectual en relación a las semillas, porque para nosotros es muy importante cuidar la diversidad que tenemos en esta materia y proteger a los pequeños agricultores para que puedan utilizar esas semillas.

- ¿Si estos reparos persisten en lo que resta de la tramitación estaría disponible para votarlo a favor?

- No. Yo he manifestado que en base al estudio que he realizado, en conjunto con los asesores, voy a votar en contra de este tratado y lo voy a decir en la Sala.

- ¿Es probable que se apruebe?, se lo preguntó porque varios sectores se han mostrado reacios.

- Creo que está en duda que este tratado se pueda aprobar. Por eso, llamo al gobierno a ser responsable y entender los argumentos en contra para ver si podemos subsanarlos de alguna manera.

- ¿Qué ventaja daría este tratado?, porque con todos los países que lo componen tenemos acuerdos bilaterales.

- Si bien tenemos acuerdos bilaterales, este aumenta cuotas y productos que pueden entrar, lo que es recíproco. Sin embargo, no se ve la preparación de nuestro país para estimular a sectores que nunca han podido hacer exportación y que deberían tener los instrumentos necesarios. Esa sería una posible solución para pensar en aprobar, porque en las actuales circunstancias no hay ninguna posibilidad.

Sello Sernac financiero

- Usted es una de las autoras del proyecto que vuelve obligatorio el sello Sernac financiero, ¿Por qué?

- Porque no se hicieron, como se dijo que se haría, los estímulos para que las instituciones financieras optaran por tener este sello y la ciudadanía sigue sintiendo que estas instituciones están vulnerando los derechos de las personas.

- ¿Por qué no ha avanzado, el Gobierno le ha dicho algo?

- Hemos oficiado al gobierno en varias ocasiones, como también a la Superintendencia de Bancos, y no hemos tenido ninguna respuesta. Uno ve la intención del Gobierno cuando incorpora recursos, a través de la Ley de Presupuestos, o cuando pone urgencia y no hemos visto ninguna de las dos cosas.

CCS pide aprobar acuerdo

Un llamado a agilizar la aprobación del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP) realizó ayer la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Para el gremio, visar en el Congreso el acuerdo comercial -en el que no participa EEUU- es "de suma importancia" para mostrar una señal contundente respecto al apoyo de Chile al libre comercio y la integración de los pueblos, "en tiempos en que resurge la amenaza del proteccionismo en distintas partes del mundo".

Sobre el tema, el presidente de la CCS, Peter Hill, señaló que "para Chile sería tremendamente perjudicial la existencia de un CPTPP sin la presencia de nuestro país. El acuerdo garantiza el acceso a una amplia porción del mercado Asia-Pacífico a economías que compiten con la nuestra en el comercio internacional", dijo.