En medio de una tensa jornada con dos votaciones el DC Iván Flores asume la presidencia de la Cámara

Política

En la primera votación se impuso el UDI Jaime Bellolio aunque no alcanzó el quorum requerido.

Dos horas y dos votaciones consecutivas le tomó a la Sala de la Cámara de Diputados elegir a la mesa que regirá sus destinos durante 2019, tiempo en el que la oposición estuvo a sólo unos votos de tener que enfrentar su primera gran crisis de este año, debido a que hasta último momento no existía certeza de que el Frente Amplio cumpliría el compromiso con la exNueva Mayoría para colocar al democratacristiano conservador Iván Flores en la testera de la Corporación.

A las 10:45 de la mañana se inició el proceso de votación en que uno a uno los legisladores fueron depositando su voto en la copa. 153 sufragios –la diputada Alejandra Sepúlveda le dio un pareo a su par de RN Marcela Sabat que se encuentra con post natal- que para sorpresa de muchos, en una primera votación le dieron el triunfo al gremialista Jaime Bellolio por 73 votos a favor, mientras que Flores sólo alcanzaba los 71.

En la DC se encendieron todas las alarmas. El timonel del partido, Fuad Chahín, que seguía atento el proceso desde las tribunas no podía ocultar su confusión. Para suerte de la oposición, la votación requería un quorum de 77 votos, el que ninguno de los dos candidatos obtuvo. Así después de una reunión de comités, se produjo la segunda votación, esta vez quien obtuviera una mayoría simple se quedaría con la presidencia.

Tras unos pocos minutos y duras conversaciones de pasillo, en las que la oposición insistió en que el no cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad por parte del Frente Amplio –que no le había dado los votos necesarios a Flores para ganar en primera vuelta- implicaría una serie de cambios a nivel de presidencias de las comisiones, los diputados volvieron a votar.

Esta vez la oposición logró dar vuelta el resultado inicial y la algarabía con que el oficialismo había festejado la posible llegada de Bellolio a la presidencia de la Cámara se silenció. El Frente Amplio mayoritariamente cumplió su compromiso, porque Flores ganó el cargo con 81 votos, mientras que su adversario de la UDI bajó drásticamente su primera votación, llegando sólo a 68 sufragios.

La sorpresa tanto entre los parlamentarios com9o entre los funcionarios más antiguos de la Corporación era mayúscula, ya que desde el regreso a la democracia no se producía una elección de mesa con tanta incertidumbre y que debiera repetirse.

Pero finalmente, superada la tensión que reinó en la Sala durante todo el proceso, en que la diputada Pamela Jiles incluso le enrostró a la DC el no ella no votó por su candidato, la calma volvió y el diputado Flores asumió su cargo. Y en su breve discurso de agradecimiento, particularmente, al Frente Amplio por haber cumplido el acuerdo de gobernabilidad de la Cámara, parafraseando a Ortega y Gasset recordó que "para ser un buen parlamentario ya no basta con ser un buen parlamentario".

En las vicepresidencias acompañarán a Flores la diputada PPD Loreto Carvajal y en la segunda vicepresidencia el independiente por la bancada radical, el diputado Pepe Auht.