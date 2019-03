Piñera encabeza consejo de gabinete centrado en prioridades 2019: seguridad, clase media y economía

Política

Durante la reunión se enfatizará la necesidad de buscar acuerdos con los sectores más moderados de la oposición debido a que el oficialismo no tiene mayoría en ambas ramas del Congreso.

Pero para avanzar en ello el gobierno sabe que necesita el respaldo de la oposición al no tener mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados y por ello el llamado es a trabajar en "dialogo constructivo" con los sectores más moderados de la oposición.

