Ad portas de la entrada de Tianqi, directorio de SQM aprueba documento sobre información sensible

Actualidad

En el marco del ingreso de la china Tianqi, la mesa de SQM definió un nuevo protocolo de entrega y uso de información sensible en el directorio de la empresa.

“El directorio ha creído necesario adoptar medidas tendientes al logro del propósito (mitigar los riesgos de que Tianqi acceda a información sensible, dado que es una competidora), evitando mayores puntos de contacto entre la información sensible y Tianqi, en una forma complementaria y no contradictoria con el acuerdo” que logró la china con la Fiscalía Nacional Económica y que fue respaldado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Entre los puntos, se establece que los directores nombrados por un accionista competidor, cuando desee solicitar información sensible, deberá hacerlo por escrito ante el gerente general, quien tendrá como obligación comunicarlo al jefe de la División Antimonopolios de la FNE.

Además, el documento establece que se creará un comité del litio en el directorio, donde la información que deban conocer sus integrantes no será puesta a disposición de la mesa completa. Ésta información, además, tendrá una calidad de restringida y se podrán poner restricciones para el acceso remoto o en línea.