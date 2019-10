Actualidad

El transporte público será reforzado para el día de mañana. Metro solo tendrá operativa la línea 1.

Ruta del Maipo: Actualmente, la ruta se encuentra 100% operativa desde Santiago hasta la ciudad de Talca. Sin embargo, hay siete plazas de peaje laterales que no están habilitadas para cobro por estar sometidas a labores de reparación debido a daños mayores, y que estarán operativas dentro de los próximos días, según informó la empresa. Estas son: Paine Poniente; San Fernando Centro Oriente; San Fernando Centro Poniente; Rosario Oriente; Rengo Oriente; Rengo Poniente; Curicó Sur. En cuanto a los peajes de Acceso Sur a Santiago, tanto los laterales como el Troncal Río Maipo se encuentran totalmente operativos.

Codelco: Pese a los llamados a cortar rutas para el ingreso a El Teniente, desde la corporación informan que se tuvieron que ajustar algunos turnos y cambiar rutas de los buses, pero no hay impacto en la operación.

Sodimac: La empresa informó que decidió mantener las tiendas del todo país cerradas por seguridad de trabajadores y clientes. La cadena de mejoramiento del hogar tuvo saqueos en cuatro tiendas en Santiago y el Biobío, pero no registraron incendios.

Merval: El tren de la ciudad de Valparaíso, al igual que Metro, no operará hoy.

SKY aplicará la máxima flexibilidad para reprogramar los vuelos sin costo para viajar hasta 30 días a partir de hoy y sujeto a la disponibilidad del nuevo vuelo. Además, los pasajeros podrán solicitar la devolución del 100% de su reserva. Adicionalmente recomiendan: 1. Antes de dirigirse al aeropuerto, revisar el estado de sus vuelos en nuestro sitio web www.skyairline.com. 2. A los clientes afectados por las cancelaciones, llamar al Contact Center (600 600 2829) o enviar un mail a reprogramaciones@skyairline.com para reprogramar con mayor rapidez y flexibilidad. SKY reitera el llamado a no dirigirse al aeropuerto si es que los pasajeros no cuentan con la confirmación de sus vuelos.

Un total de 20 vuelos han debido ser cancelados desde a contar de las 19 horas de hoy 20 de octubre y hasta las 8:00 AM de mañana lunes 21 de octubre. A continuación, informamos el detalle de los vuelos cancelados: 327 Iquique Santiago 223 Copiapó Santiago 077 Santiago Puerto Montt 078 Puerto Montt Santiago 201 La Serena Santiago 503 Santiago Ezeiza 504 Ezeiza Santiago 124 Valdivia Santiago 287 Antofagasta Santiago 521 Santiago Mendoza 522 Mendoza Santiago 285 Antofagasta Santiago 328 Santiago Iquique 329 Iquique Santiago 305 Arica Santiago 036 Balmaceda Santiago 306 Santiago Arica 307 Arica Santiago 244 Santiago Calama 245 Calama Santiago 622 Santiago Río de Janeiro 623 Río de Janeiro Santiago 801 Lima Santiago 147 Santiago Temuco 148 Temuco Santiago 167 Santiago Concepción 168 Concepción Santiago 804 Santiago Lima 805 Lima Santiago 220 Santiago Copiapó

Un total de 20 vuelos han debido ser cancelados desde a contar de las 19 horas de hoy 20 de octubre y hasta las 8:00 AM de mañana lunes 21 de octubre. A continuación, informamos el detalle de los vuelos cancelados: 327 Iquique Santiago 223 Copiapó Santiago 077 Santiago Puerto Montt 078 Puerto Montt Santiago 201 La Serena Santiago 503 Santiago Ezeiza 504 Ezeiza Santiago 124 Valdivia Santiago 287 Antofagasta Santiago 521 Santiago Mendoza 522 Mendoza Santiago 285 Antofagasta Santiago 328 Santiago Iquique 329 Iquique Santiago 305 Arica Santiago 036 Balmaceda Santiago 306 Santiago Arica 307 Arica Santiago 244 Santiago Calama 245 Calama Santiago 622 Santiago Río de Janeiro 623 Río de Janeiro Santiago 801 Lima Santiago 147 Santiago Temuco 148 Temuco Santiago 167 Santiago Concepción 168 Concepción Santiago 804 Santiago Lima 805 Lima Santiago 220 Santiago Copiapó

[an error occurred while processing the directive]