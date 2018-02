AES Corp aplaza al segundo trimestre cierre de reestructuración de Alto Maipo

Actualidad

Mientras en noviembre informó que ese hito se completaría el primer trimestre de 2018, hoy explicó que será entre abril y junio.

Foto referencial

Por segunda vez, AES Corp, matriz de la generadora nacional AES Gener, informó de un nuevo plazo para cerrar la reestructuración financiera del proyecto Alto Maipo, lo que la tiene negociando con un sindicato de bancos.

Después que la firma entró en default técnico -por el fin del contrato de una de las empresas a cargo de las obras- se había informado que las negociaciones podrían extenderse hasta fines de 2017. En noviembre se dio una nueva fecha, para este primer trimestre.

Sin embargo, en el marco de la entrega de resultados anuales, la compañía informó que el hito se completaría entre abril y junio.

Se espera que durante la jornada la empresa entregue mas detalles del avance de las obras.

Resultados

Ayer Aes Gener dio a conocer sus resultados para 2017, los que incluyen un alza en sus ingresos del 7%, hasta los US$ 2.436 millones en el acumulado y de 18% a nivel trimestral,

En el caso de las utilidades, al cierre del año pasado alcanzaron los US$ 184 millones, cayendo un 29,3% con respecto a 2016. En el cuarto trimestre en tanto, la baja no fue tan significativa (-1%), concluyendo el período en US$ 70 millones.

A través de un comunicado, la empresa señaló que "AES Gener, por tercer año consecutivo, volvió a ser la principal empresa generadora de Chile, al aportar el 29% del total de la energía que el país demandó".