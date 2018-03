Aguas Andinas descarta riesgo para la salud en Las Condes y La Reina por malos olores

Actualidad

La compañía detectó un olor inusual en dichas comunas, por lo cual llamó preventivamente a los vecinos a no consumir agua.

Aguas Andinas se encuentra desde ayer trabajando en Las Condes y La Reina tras recibir reclamos por olores inusuales en el agua potable.

La compañía llamó preventivamente a los vecinos a no consumir dicha agua y dispuso puntos de abastecimiento alternativo en conjunto con las municipalidades. No obstante, hoy descartó cortes del suministro y riesgo para la salud tras realizar muestras en casas del sector y en tres estanques de La Reina Alta, identificados como fuente del problema.

"Los análisis de laboratorio (...) indican que no hay riesgo para la salud en el agua suministrada a los clientes. Las pruebas de laboratorio descartan la existencia de materia orgánica y minerales pesados. Asimismo, se informa que las trazas de olor en las redes han ido disminuyendo", informaron a través de un comunicado.

Durante toda la noche las cuadrillas trabajaron en la limpieza de los tres estanques de La Reina alta, los cuales fueron aislados, vaciados y sanitizados, antes de proceder a volver a ponerlos en servicio.

De esta manera, la firma aclaró que el abastecimiento de agua potable se ha mantenido a partir de otros estanques que no han presentado problemas de olores.

Hasta el momento, Aguas Andinas ha recibido cerca de 200 reclamos sobre este tema y entregará un nuevo reporte al mediodía.

En tanto, esta mañana la Municipalidad de Las Condes informó que habilitó puntos de abastecimiento para vecinos afectados por los problemas en el agua ocurridos durante la noche de ayer que implicó los sectores cercanos a Colón por el norte, Francisco Bilbao por el sur hasta la comuna de La Reina, Padre Hurtado por el oriente y Manquehue por el poniente.

"Están detectados los estanques en donde se produjo el problema, que son tres, y por lo mismo se sabe cuál es el perímetro exacto afectado, pero aunque se haya cortado el agua de esos estanques todavía queda agua en la red. Por lo tanto, mientras no se esté seguro de que está bien, no se puede levantar la prohibición de no beber el agua", aseguró el alcalde Joaquín Lavín.

Respecto a los colegios y alumnos de la comuna, el alcalde de Las Condes señaló que si el problema seguía durante la mañana, "se iban a tener que tomar otras medidas como acortar la jornada escolar" y que además se iban a abastecer los establecimientos con agua.

Por último, dio a conocer los puntos de abastecimiento de agua para los vecinos, habilitados por la municipalidad: Isabel la Católica con Fleming, Fuente Ovejuna con Colón, La Capitanía con camino Del Inca, Fleming con Tezcuco.