Alberto Chang no vuelve a Chile: justicia de Malta negó la extradición de fundador del grupo Arcano

En el país es acusado por los delitos de estafa reiterada, lavado de activos e infracción a la ley del Mercado de Valores.

No se viene a Chile. Tras varios aplazamientos, finalmente la justicia de Malta resolvió no conceder la extradición al país de Alberto Chang que es acusado de fraude a casi mil personas por una cifra que bordea los US$ 100 millones.

De acuerdo a información de T13, la Corte de Apelaciones de La Valleta ratificó la sentencia de abril de 2017 en la cual se negaba la solicitud del gobierno chileno de extraditar al fundador del grupo Arcano que es acusado en Chile por los delitos de estafa reiterada, lavado de activos e infracción a la ley del Mercado de Valores.

Tras estallar el escándalo en Chile, fue a mediados de 2016 que quien aseguraba ser dueño de una parte de Google fue arrestado en Malta y liberado posteriormente bajo una fianza de 1.000 euros. Luego de la solicitud de extradición presentada por Chile ante la justicia de la isla del viejo continente, en abril de 2017 el tribunal determinó que no había pruebas suficientes para comprobar que los delitos de Chang eran extraditables bajo la Convención de Palermo.

De acuerdo a lo informado por Times of Malta, el juez Antonio Mizzi, después de haber visto los registros del caso, dictó sentencia bajo tres razones: que las declaraciones de los testigos no se habían confirmado bajo juramento; que el traductor de los documentos remitidos por las autoridades chilenas no fue bajo juramento de que se trataba de traducciones fieles del original; y que la mayoría de los testimonios fueron entregados por personas consideradas cómplices según la ley maltesa.