Andina elige como director a Rodrigo Vergara

En cuanto a su planes de inversión, la firma indicó que invertirá este año alrededor de US$ 200 millones en sus operaciones.

En tiempo de juntas, hoy fue el turno de Embotelladora Andina, donde junto con anunciar sus planes 2018 para Chile y todos los países donde tienen presencia también se eligió a una nueva mesa, donde ingresaron el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, junto al ex ejecutivo del grupo Luksic, Felipe Joannon.

Ambos fueron elegidos por los accionistas de la serie A, compuesta por Juan Claro, José Antonio Garcés, Gonzalo Said, Manuel Arroyo, Eduardo Chadwick, Arturo Majlis, Enrique Repetti, Salvador Said, Pilar Lamana y Gonzalo Parot. Mientras que por la serie B, fueron elegidos Georges de Bourguignon y Mariano Rossi.

Los planes

Asimismo, en la instancia abordaron temas de competencia y crecimiento, en medio de los rumores de un eventual arribo de Femsa (la mayor embotelladora de México) al país. Sin embargo, aunque las firmas compiten directamente en Argentina y Brasil, Andina no se achica. Tras la junta de accionistas de la compañía, su vicepresidente ejecutivo, Miguel Ángel Peirano, al ser consultado por cómo se ven respecto a otras embotelladoras de Coca Cola como Femsa, fue claro: "Estamos en el mismo sistema, trabajamos en conjunto, nos apoyamos unos a otros en el desarrollo, por lo cual son primos nuestros". Y agregó: "Los vemos como colegas".

El optimismo también se traspasa a las expectativas, ya que según la firma pareciera que Chile está entrando en etapa de crecimiento. "Pareciera que la peor parte en la región ha pasado y ya se ve hacia adelante que el sol está saliendo, por lo cual realmente estamos bien optimistas para el futuro", sostuvo el ejecutivo.

En esa atmósfera, la firma invertirá este año alrededor de US$ 200 millones en sus operaciones que se desglosan en US$ 70 millones en Chile, US$ 55 millones en Argentina, US$ 50 millones en Brasil y US$ 20 millones en Paraguay. Además, se sumarían US$ 25 millones de Guallarauco una vez que se materialice la transacción. Desde la compañía explicaron que dichos recursos estarán dirigidos básicamente a equipos de frío, botellas retornables y terminar la planta de Duque de Caxias en Brasil.

En esa línea, Peirano señaló que los focos para 2018 son los mismos que han tenido en los últimos años. "En el corto plazo, seguir fortaleciendo nuestra posición competitiva en lo que son costos, eficiencia, velocidad de respuesta al mercado y competitividad, agrandando cada vez los segmentos donde estamos presentes. Ades hoy está solamente con Soja, y probablemente eso vendrá con otras bebidas de semillas como almendras, coco, y otras, por lo que el foco en el corto plazo será el mercado y en la productividad", explicó.

Mientras, en el largo plazo, indicó que ya han impulsado casi todas las principales inversiones: "Estamos con una planta realmente nueva en Chile, una planta nueva en Brasil, por lo cual ya estamos con una infraestructura como para enfrentar el crecimiento que esperamos que venga una vez que la situación en los países en que estamos –como aparentemente está ocurriendo- comience a mejorar".

Frente al acuerdo alcanzado con las familias Angelini y Piwonka para la compra de Guallarauco, la firma indicó que la transacción ya está cerrada por parte del comprador y vendedor, restando la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Así, la operación se materializaría en octubre, acorde a los plazos establecidos.

Al ser consultados por los planes que tienen para esta marca, los ejecutivos comentaron que "vienen haciendo un trabajo muy interesante respecto a la fruta y respecto a los distintos productos de fruta que queremos evidentemente mantener. Y es una marca que soporta otras categorías que debemos evaluar en su tiempo a posibles implementaciones y expansión de la marca".