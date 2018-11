Angelini preocupado por la deuda en materia de innovación

Actualidad

La inversión en I+D, la transferencia tecnológica y la transformación digital, fueron parte de los temas abordados durante el evento.

El presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, afirmó que "nuestro país tiene una deuda en materia de innovación", pues la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) asciende a 0,37% del Producto Interno Bruto (PIB), en circunstancias que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 2,38%.

"Es tarea de todos reducir la brecha que separa a Chile de los países líderes en innovación y debemos hacerlo en forma rápida. La revolución digital ya se inició y quedarse atrás no es una opción si queremos alcanzar el desarrollo", dijo durante la inauguración del 14° Seminario Internacional 2018: Inteligencia Artificial, organizado por la Fundación Copec-UC, de la que es presidente.

Señaló el empresario que la baja inversión contrasta con la disponibilidad tecnológica que está permitiendo la incubación de emprendimientos y modelos de negocio que "hace algunos años nadie habría imaginado". Por lo mismo, expresó que tiene "grandes expectativas" sobre lo que pueda realizar el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, porque espera que genere mejores condiciones para la innovación disruptiva.

Sobre la necesidad de invertir la proporción de la inversión en I+D -dos tercios pública y un tercio privada-, indicó que hay que avanzar.

"Nosotros estamos en esa tendencia, pero nos falta, es un país chiquitito, son empresas que recién están emergiendo, con mucha competencia en todo el mundo. Desde Fundación Copec-UC hemos invertido más de $ 7.400 millones en proyectos para industrias como minería, energía, agricultura y salmonicultura. Es mucha plata, pero se necesita más que eso, vamos caminando, pero de a poco".

Respecto de las inversiones en I+D de Empresas Copec y sus filiales como Arauco y Bioforest, comentó que han materializado muchos proyectos, por ejemplo, "estamos usando nanotecnología para la celulosa y para Copec Combustible creamos el Pago Click.

Araucanía

Respecto de la situación en la Araucanía, Angelini señaló que "nos ha afectado más bien en cuanto a lo que pasa en el país, uno se pone un poco triste que pasen estas cosas. Pero la única forma de salir es adelante es más diálogo y menos violencia física y menos violencia verbal. No se saca nada con violencia, hay que hacerlo con diálogo, con conversaciones, reuniones, y esperar que se solucione".

Ignacio Sánchez, Rector UC :

"La Inteligencia Artificial debe abordarse con una mirada más holística"

El rector de la UC, Ignacio Sánchez, destacó la creación del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Universidad Católica, que busca resolver temas comunes entre ambas disciplinas, como el procesamiento de grandes volúmenes de datos, el uso de super computadores y trasladar ese conocimiento a sectores como salud, banca y retail.

"Ya están trabajando en proyectos de análisis de datos para el retail y la banca, y automatización para el sector productivo", afirmó.

Comentó que la UC organiza su labor interdisciplinaria en centros, más de 40, y hoy, escalaron a institutos.

"El compromiso del Instituto de Ingeniería y Matemática y Computacional, no es sólo hacer investigación, sino también formación y aporte a la sociedad a través del trabajo con la industria. En un futuro queremos hacer docencia de pregrado y postgrado e investigación y transferencia tecnológica", dijo.

Sánchez señaló que la IA debe ser abordada desde varias ópticas.

"En el caso de la introducción de robots en una empresa hay que determinar cómo será la interacción con las personas que trabajan allí, cuál es el cambio que se produce en el sistema productivo. Entonces desde la Facultad de Economía, de la Sociología, y de la de Filosofía, nuestra universidad puede proponer una mirada más holística en torno a la Inteligencia Artificial", dijo.

Añadió que hay universidades como el MIT que han relevado la temática de Inteligencia Artificial. Por ello, cuenta que invitó al presidente del Massachusetts Institute of Technology para conocer esa experiencia pionera, visita que aún no tiene fecha.

Bernardo Larraín, presidente de Sofofa:

"Habrá noticias interesantes, por lo menos en el hub de biotecnología"

El presidente de Sofofa, Bernardo Larraín, se refirió al Hub de Innovación que está impulsando su gremio, y que busca generar innovación a partir de la demanda de las principales industrias del país -como minería, forestal, salmón y alimentos- en tres áreas: industria 4.0, economía circular y biotecnología.

"Queremos hacer algo distinto, la lógica del hub es que la demanda de innovación venga de las principales industrias chilenas. Estamos trabajando en acuerdos de colaboración con centros de innovación, universidades, ecosistemas de emprendimiento, que van a hacer la oferta de soluciones que agreguen valor a las empresas socias del hub", dijo.

Señala que están en conversaciones para proyectos en el área de biotecnología y en transformación digital. "Van a haber noticias interesantes, por lo menos en el hub de biotecnología, este año".