AquaChile incrementó en 139% sus utilidades en el primer semestre de 2018

Actualidad

AquaChile registró una utilidad de US$ 55,7 millones en el primer semestre de 2018, lo que representa un incremento de 139% en comparación con los US$ 23,3 millones de igual período de 2017. En tanto, el EBITDA consolidado antes de fair value fue de US$ 63,3 millones en el semestre.

En tanto, al 30 de junio de 2018, las ventas consolidadas de AquaChile alcanzaron los US$ 333,8 millones, lo que representa un incremento de 5%, mientras que los costos operacionales aumentaron 12%, lo que se explica principalmente por el aumento en el volumen vendido, y a pesar de los menores costos unitarios alcanzados.

En tanto, durante el segundo trimestre, las ventas consolidadas alcanzaron los US$ 149,9 millones, el EBITDA consolidado antes de fair value fue de US$ 25 millones, y la utilidad fue de US$ 30,7 millones. Con estos resultados, la compañía completa ocho trimestres consecutivos con resultados positivos.