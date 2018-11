Asoex prevé caída en 5% de exportaciones de cerezas tras frente de mal tiempo

Actualidad

Ministro Walker consideró como graves los daños y ejecutó una evaluación en terreno de las zonas afectadas.

“Si bien el sector está cada vez más preparado para enfrentar este tipo de situaciones, el clima es una variable impredecible”.

Con esas palabras, el presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile (Asoex), Ronald Bown, se refirió a la caída en la estimación de la exportación de cerezas, que estaría dada en 5% al cierre de este año, tras la reciente lluvia y granizada que causó daños en las producciones frutícolas ubicadas en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía.

Ya a principios de este año se estimaba una caída de la exportación de este fruto en un 20%, llegando a los US$ 700 millones u US$ 800 millones, en comparación al record de 2017 que se elevó cercano a los US$ 1.000 millones.

Lo bueno de las producciones de este fruto, es que se extienden en un total de 30 mil hectáreas, entre Valparaíso y Aysén, por lo que el daño se disminuye.

Pero, el reciente frente de mal tiempo, no solo afectó a este fruto, sino también otras producciones que comenzarían a cosecharse durante la próxima semana, las denominadas “frutas tempranas”.

Desde la Federación de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta), el presidente Jorge Valenzuela, afirmó que según las evaluaciones que se encuentran en curso, preliminarmente la zona denominada como roja sería hacia la precordillera entre Requinoa y San Francisco de Mostazal.

El frente de mal tiempo y augurio para el sector, no solo afectó a grandes producciones, sino también a medianos y pequeños viéndose principalmente dañada la futura cosecha de arándanos, cerezas, ciruelas, duraznos, kiwis, nectarines, manzanas, peras, uvas de mesa y nogales.

Valenzuela ya anticipa que algunos de sus asociados informaron pérdidas del 80% de sus producciones individuales.

Pero frente a lo sucedido, hay un acuerdo. Por el momento tanto desde Asoex como de Fedefruta subrayan que aún es temprano para entregar datos más acabados que permitan saber con mayor precisión las dimensiones del efecto del frente.

El secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Juan Pablo Matte, dijo que se podría elevar el daño cuando se realice un análisis más detallado.

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, señaló que “estamos evaluando los daños, no queremos dar una cifra pero si queremos decir que acompañaremos a los agricultores y mañana todo el ministerio se desplegará a evaluar la situación porque los efectos son bastante más graves de lo que pensamos en un principio”.

El acompañamiento del ministerio, estaría dado desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), desde donde el director nacional, Carlos Recondo, detalló que “queremos anticipar a los pequeños agricultores, que están abiertos los mecanismos con los cuales frecuentemente enfrentamos situaciones como estas (…) como la posibilidad de prórroga de subvenciones o renegociaciones de estas, para que tengan la flexibilidad con sus obligaciones financieras”.

Ministro Walker subraya que "hay gente que ha perdido el 100% de su producción".