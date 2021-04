BICE cede y grupo de bancos acreedores de Vial Concha acepta propuesta de CHL para comprar su deuda

Actualidad

La administradora de fondos propuso el pago al contado de 40% de las acreencias y un 25% con los futuros dividendos que reciba Vial Concha de Agrosuper.

Al filo del plazo pero se concretó. El grupo de bancos acreedores del empresario Gonzalo Vial Concha aceptó la propuesta final de la administradora de fondos CHL para comprar su deuda por US$ 290 millones aplicando un descuento de 35%.

La fórmula a la que llegaron, con la venia de BICE -el único banco que hasta la tarde de este jueves mantenía una negativa- consistiría en un pago al contado por 40% de los pasivos y otro 25% que provendría de los futuros dividendos que reciba Vial Concha de Agrosuper. En el caso de esto último en un plazo de entre cinco y seis años, confirmaron conocedores de las tratativas.

La única condición para cerrar el acuerdo con la administradora ligada a Canio Corbo, Tomás Hurtado y Nicolás Larraín era la unanimidad de los nueve bancos comprometidos (Itaú, Scotiabanck, Banco de Chile, Rabobank, Consorcio, Security, Santander, BICE y BCI), los que finalmente accedieron.

No obstante, la negociación estuvo al borde de fracasar justo el día previo al vencimiento de la propuesta, mañana viernes 2 de abril, debido a la oposición del banco de los Matte, que criticó la oferta duramente. De hecho un alto ejecutivo del grupo dijo a Diario Financiero que la oferta tal como estaba "no nos parece aceptable. CHL debe subir el porcentaje at front y demostrarnos mayor claridad sobre los dividendos futuros que recibirá Vial Concha y la forma de pago a los bancos".

La tensión entre el empresario y los bancos acreedores se destapó por las acciones legales que interpuso el Banco Santander hace algunas semanas y que derivó en una serie de acusaciones en tribunales, que incluso llegó aguas arriba, apuntando también al conglomerado de empresas del padre del empresario.