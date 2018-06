Bitran baja tono de acusación de presiones de parlamentarios para salida de Ponce de SQM

Actualidad

“Simplemente dieron su opinión” explicó en una comisión en el Congreso, a la que también fueron invitados el fiscal económico, Felipe Irarrázabal, y el vicepresidente de Corfo, Sebastián Sichel, quienes no asistieron.

Una polémica sesión fue la que se vivió ayer en la Cámara de Diputados. En la Comisión de Minería y Energía se abordaron los detalles del acuerdo celebrado entre SQM y Corfo, todo a raíz del regreso de los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou a la minera no metálica como "asesores" estratégicos.

Entre los invitados se encontraba el ex vicepresidente de la institución, Eduardo Bitran, que, consultado por el hecho, bajó el tono a las acusaciones que esgrimió hace unos días sobre presiones indebidas que habría recibido por parte de parlamentarios de la Nueva Mayoría, en medio de las negociaciones con SQM para destrabar el conflicto por el Salar de Atacama.

Bitran señaló esta vez que, a su juicio, "lo que hicieron esos parlamentarios fue simplemente dar su opinión".

"Frente a este planteamiento aquí lo que importa es si la autoridad (él) se sintió cooptada o presionada (...). Yo no tengo la visión de que acá haya habido delitos que obliguen a una autoridad pública a denunciar" sostuvo.

Sin embargo, lo dicho por Bitran no dejó contentos a los asistentes.

El diputado Daniel Núñez señaló que sobre el caso, estudiará "las medidas legales correspondientes. Si hay que llegar a la justicia, en lo personal, lo voy a hacer. No voy a aceptar que Eduardo Bitran manche la honra de diputados y diputadas", enfatizó un molesto congresista.

Incluso, el diputado Juan Luis Castro fue más allá y acusó al ex vicepresidente de la Corfo de ser "carente de autocrítica".

"La ex presidenta Bachelet confió en Bitran y creo que él ha defraudado a todo el país, siendo incapaz hasta el día de hoy ni de darnos nombres de quiénes lo presionaron ni tampoco de reconocer el grave error que ha cometido ante el país al entregar SQM a Ponce Lerou", dijo.

Lo sucedido con Bitran no fue la única polémica que se dio en la cita.

Los diputados reaccionaron con molestia a la inasistencia del actual vicepresidente de la Corfo, Sebastián Sichel, y el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, quienes fueron invitados para discutir la misma materia.

Sobre el primero, el diputado Castro manifestó que "me parece una falta de respeto que la actual autoridad no venga a discutir este tema".

De todas formas, en reemplazo de Sichel asistió asistió la fiscal de la Corfo, Maria Elina Vega, quien no pudo exponer dado lo extensa de la conversación con Eduardo Bitran.

El fiscal Irarrázabal está analizando el mercado del litio en Chile tras una denuncia del propio Bitran ante el organismo antimonopolio.

Tianqi dilata respuesta por compra de 24% de SQM

La firma china Tianqi Lithium Corp postergó hasta el 19 de junio la respuesta a una investigación por parte de la bolsa de Shenzhen sobre su acuerdo de compra del 24% de SQM a la canadiense Nutrien, según informó la agencia Reuters.

Cabe señalar que la venta de la participación de Nutrien en SQM es parte de las condiciones impuestas por las autoridades antimonopolios de China e India para aprobar la fusión entre Potash Corp, que originalmente era la propietaria de las acciones, y Agrium.

Dichos organismos dieron plazo hasta abril de 2019 para que la compañía canadiense se desprenda de todas sus acciones en la minera no metálica, consigna Reuters.

Tianqi anunció en mayo que compraría la totalidad de las acciones de la serie A de la minera no metálica que posee la canadiense en una operación valorada en US$ 4.066 millones y se espera que la compra se concrete en el último trimestre de este año.

Tianqi dijo hace unos dias que está satisfecha con el 24% de SQM.

Subrayó que no buscará una participación controladora y no va a interferir con las operaciones diarias de la minera.

La firma respondió de esta manera a las interrogantes sobre si en un futuro podría buscar tomar el control de la gestión de la chilena.

Tianqi señaló además que su visión de la operación no ha cambiado luego de que Kowa, otro accionista de SQM, pusiera fin al acuerdo de gobierno con Nutrien y Grupo Pampa tras la llegada de la china.

El ingreso de Tianqi a la propiedad refleja "el deseo de apoyar completamente el desarrollo a largo plazo de la industria de litio", fueron las palabras de la compañía.