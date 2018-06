Bitran sale al paso y niega acusaciones de abogados de SQM

Actualidad

Exvicepresidente de la estatal emitió declaración donde aclara que "ni Oddó ni Bulnes participaron en reunión donde se acordó salida por completo de Julio Ponce".

Ante el correo que intercambiaron los abogados del grupo Pampa, Sebastián Oddó, y el de Corfo, Felipe Bulnes, que revelan que la estatal estaba al tanto de que Julio y Eugenio Ponce podrían cumplir rol de asesores para SQM, Eduardo Bitran reaccionó a través de Twitter.

"Estoy esperando que el ex Abogado externo de Corfo Felipe Bulnes me informe de su conversación con Oddo. Hasta ahora no me ha sido posible comunicarme con el", dijo escueto en la red social.

Más tarde, Bitran emitió una declaración donde señala que "el tema específico sobre el rol futuro de Julio Ponce Lerou fue planteado por la contraparte en una reunión a la que asistimos Rodrigo Azócar (exasesor de Corfo) y yo por parte de Corfo, y Patricio Contesse Fica por la contraparte, con conocimiento pleno de lo acordado por parte de Rafael Guilisasti. Ni Sebastián Oddó ni Felipe Bulnes participaron de esa reunión. Lo conversado y acordado en esa reunión fue que Julio Ponce saldría completamente de SQM, sin poder realizar actividades de dirección, administración o de cualquier otro tipo".

Agregó que "los intentos de Julio Ponce Lerou, su abogado Oddó y el directorio de SQM para tratar de justificar lo injustificable es una desfachatez y una vergüenza, que solo proyecta la cultura de impunidad que han tenido por años".