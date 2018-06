Canales de TV reducen 4,4% pérdidas por menores costos

Actualidad

Los gastos de las mayores estaciones disminuyeron 6,8% al cierre de marzo.

Una leve mejora de 4,4% en sus resultados de última línea registró la industria televisiva este primer trimestre, considerando los mayores exponentes de este negocio: TVN, Canal 13, MEGA y Chilevisión (CHV).

De este modo, lograron pérdidas en conjunto por US$ 19,6 millones, lo que se compara con los US$ 20,5 millones del primer trimestre del año pasado.

Esta cifra considera realidades diferentes. MEGA logró utilidades -el único- y Canal 13 reportó una disminución de 10,4% en sus números rojos, totalizando US$ 4,9 millones de pérdidas. CHV aumentó el deterioro en 17,2%, para cerrar en US$ 9,6 millones, mientras TVN lo hizo en 14,5%, para situarse en US$ 6,8 millones.

La industria de la televisión local vio retroceder sus ingresos consolidados en 3,2%, totalizando al cierre de marzo US$ 98,4 millones, lo que se compara con los US$ 101,7 millones de marzo del año pasado.

Si bien Canal 13, MEGA y CHV lograron alzas marginales en sus ventas -con un máximo de 1,6% de alza-, TVN tuvo un retroceso de 21,8% que explica el fenómeno.

En el caso de la estatal, influyó la baja de 34% de las ventas que vienen por publicidad, lo que totalizó $ 5.823 millones.

El tema costos fue el que mejor desempeño tuvo a nivel industria, con una mejora que fue de 6,8%, donde los canales que mejor desempeño tuvieron fueron Canal 13 (con 11,8% menos) y MEGA (con 11,3%), mientras CHV los mantuvo y TVN mejoró 3,6%.

En total, los costos de la industria totalizaron US$ 98,5 millones, lo que se compara con los US$ 105,7 millones de 12 meses antes.

Canal 13 explicó en su análisis razonado que “este menor costo corresponde en parte a una diferente combinación entre menores programas de realización propia y mayor compra de programas envasados. Los principales costos de la compañía incluyen remuneraciones, derechos de transmisión de contenidos y formatos, honorarios de artistas, servicios de producción y servicios técnicos, publicidad y promociones, depreciación, deterioro de programas y arriendos, asociados a la propuesta programática de la compañía”.