Caso La Polar: Corte de Santiago rechaza demanda de indemnización presentada por AFP

En fallo unánime, la Octava Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la acción cautelar.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que rechazó la demanda presentada por AFP Capital en contra de la empresa La Polar por los eventuales perjuicios causados por serie de repactaciones unilaterales realizadas por la multitienda.

"Que consta de la lectura de la sentencia que no existen las contradicciones que pretende ver el recurrente. En efecto, lo que se expresa en ésta es que, no obstante la idoneidad y valor que asigna al peritaje como medio de prueba, considerando lo pedido en la demanda y su modificación, el período que abarcaron las repactaciones unilaterales y la oscilación que tuvo el valor de las acciones, la fecha del hecho esencial, las ventas de ellas, el aumento sostenido del precio hasta la caída de su valor, durante los períodos que en el mismo se identifican; son factores que lo llevan a concluir que no pudo determinarse los perjuicios del período anterior al hecho esencial", sostiene el fallo.

La resolución agrega que: "por otra parte, aun cuando fuere efectivo que exista tal contradicción y esos considerandos se anulen, el fallo no queda carente de sustentación, porque según se lee de los considerandos vigésimo sexto al trigésimo, la no acreditación de los perjuicios no fue el único argumento que llevó a rechazar la demanda y su modificación".