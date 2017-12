CCS: Importación de espumantes cerrará el año bordeando los US$ 6 millones

Actualidad

Según datos de la entidad, Argentina lidera la lista de los proveedores de este producto. Sin embargo, el rubro ha visto descender la demanda por la irrupción marcas locales.

Hasta octubre de este año, las importaciones de vino espumante alcanzarían las US$ 4 millones, pudiendo cerrar el 2017 en una cifra cercana a los US$ 6 millones. Esto, de acuerdo a las estadísticas del Portal Comex Plus de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Los datos señalan que el principal proveedor de este producto es Argentina, que concentra el 36% del total de las internaciones, a pesar del retroceso de un 21% experimentado con respecto al mismo período (enero-octubre) del año pasado. La siguen Italia (26%), Francia (25%) y un poco más atrás España (12%). En conjunto, estos cinco países explican el 99% del total.

Si bien la importación de espumantes sólo experimentó alzas desde 2007, en que la internación de esos productos llegó a los US$ 1,4 millones, fue en 2015 cuando la actividad alcanzó su peak, al cerrar el año en US$ 8,4 millones. Sin embargo, desde 2016 las cifras experimentaron un primer descenso (27%), situación que en parte se explica por el aumento en el consumo de espumantes de origen nacional.

Por ahora, los US$ 4 millones alcanzados hasta octubre de este año se comparan con los US$4,1 alcanzados en el mismo período del año pasado, generando favorables expectativas de cerrar el año con cifras iguales a 2016.