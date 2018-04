CEO de Uber visita Chile y calcula que número de conductores en el país llegará a los 100 mil en 2019

Actualidad

Máximo ejecutivo anunció que el servicio llegará a Aysén, abarcando así todo el territorio nacional.

Khosrowshahi anunció que durante el transcurso del presente año la plataforma tecnológica se expandirá a todas las regiones del territorio nacional. Esto significa que la aplicación será habilitada en Aysén, la única localidad que hasta el momento no estaba incluida dentro de la cobertura local.

