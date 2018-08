Chadwick por informe de Enap: pide no apresurar conclusiones de responsables de contaminación en Quintero

Actualidad

El ministro del Interior dijo que “quien determina cuáles son las causas son las autoridades correspondientes” y la fiscalía y la PDI.

El ministro del interior, Andrés Chadwick, pidió no adelantar conclusiones sobre responsables de contaminación en Quintero al ser consultado respecto de los resultados dados a conocer ayer por la ENAP respecto a un informe externo que determinó que ellos no son los autores de la contaminación generada la semana que provocó una emergencia ambiental en la zona.

Chadwick precisó que “es importante tener tranquilidad, las empresas ya sean públicas o privadas que están en la zona tiene el legítimo derecho de establecer y buscar sus informes y eso está bien que lo hagan en un espíritu de colaboración para la determinación de las fuentes de emisión”.

Sin embargo, precisó que “quien determina cuáles son las causas son las autoridades correspondientes y eso es fundamentalmente la Superintendencia que tiene la atribución legal y la competencia para hacer las fiscalizaciones y por otra parte lo que hace el fiscal y la PDI, así que están en su derecho las empresas de hacer sus propios estudios, pero quién determina aquí es la superintendencia” de medioambiente.

Chadwick también fue consultado por la presentación de un grupo de diputados opositores ante la contraloría respecto de un posible conflicto de interés de la ministra de Medio Ambiente a propósito de que su marido participo durante 17 años en una empresa de abogados con el actual director una empresa que opera en la zona de la contaminación.

Indicó que “que lo hagan, que la Contraloría lo determine. Lo hacen todo el tiempo, frente a cualquier situación viven en un mundo de sospecha, de obstaculizar todo y de generar todo el día problemas, nunca algo positivo o constructivo, tiene alguna idea de cómo abordar los planes de descontaminación de Quintero, no les he escuchado ninguna idea positiva al país, siempre buscando lo que no existe, el conflicto, generar un punto político menor. Si quieren ir a la contraloría vayan todos los días, la contraloría determinará, pero nosotros seguimos buscando soluciones”, concluyó.