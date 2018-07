Chadwick por Whatsapp de la UDI sobre TVN: "No pertenezco a esos grupos"

Actualidad

El ministro del Interior abordó la crisis y descartó que esta crisis sea una operación impulsada desde La Moneda.

El ministro del Interior e histórico militante UDI, Andrés Chadwick, salió al paso de los dichos de alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien señaló en una entrevista radial que en los Whatsapp en ese partido político dicen que TVN está lleno de gente de izquierda.

"No pertenezco a esos grupos de Whatsapp y no he leído esos tipos de mensajes", dijo en una entrevista en CNN Chile, donde entre otros temas abordó la crisis de la señal estatal.

Luego agregó que TVN es una empresa pública y, por lo tanto, él no podría emitir un comentario respecto de la condición política de sus trabajadores.

Consultado por si hubo una operación desde La Moneda para sacar a Jaime de Aguirre como director ejecutivo de la señal, Chadwick dijo que eso es totalmente falso.

El ministro del Interior dijo que hay dos temas graves que se deben solucionar: primero, si hubo un contrato que se aprobó de manera irregular -porque alguna de sus condiciones no fueron conocidas por el directorio- y la filtración de información de la empresa.

Consultado sobre si se le quitaría el apoyo al presidente de TVN, Francisco Orrego, si se comprueba que filtró la información a La Tercera, descartó referirse porque eso partía de un supuesto.

Además, pidió tranquilidad y espíritu de unidad para superar la crisis. "Me parece grave la situación por la que pasa TVN", dijo a CNN Chile.