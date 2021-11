China mantiene estrecha vigilancia en puertos para reducir riesgo de Covid-19

Actualidad

Las autoridades apuntan a garantizar que no haya brotes entre las personas que llegan del extranjero a menos de 100 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.

China está en alerta máxima en sus puertos, aplicando estrictas políticas sobre los viajes dentro y fuera del país para reducir los riesgos de Covid-19 en medio de un nuevo brote nacional, a menos de 100 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing.

La Administración Nacional de Inmigración dijo el jueves que seguirá recomendando a los ciudadanos que no vayan al extranjero por razones no urgentes y no esenciales.

La dramática caída en los viajes que realizan ciudadanos chinos desde principios del año pasado ha dejado un agujero de gasto anual de US$ 255.000 millones en el mercado turístico mundial.

La autoridad migratoria china también prometió implementar de forma estricta las restricciones contra el Covid-19 sobre el movimiento de personas involucradas en los Juegos dentro y fuera del país.

China quiere garantizar que no haya brotes entre las personas que llegan del extranjero para los Juegos, según un informe reciente de la televisión estatal que citó a Huang Chun, un funcionario del comité organizador pequinés.

Las autoridades se esforzarán por evitar fallas en el control del virus para los Juegos que puedan provocar la interrupción del evento o causar brotes entre los residentes, dijo Huang.

Las medidas contra el Covid-19 también se están endureciendo en la capital china antes de una importante reunión de los miembros de más alto rango del Partido Comunista la próxima semana.

Se han reportado más de 700 infecciones de transmisión local con síntomas confirmados en China desde mediados de octubre en 19 regiones a nivel provincial, y la propagación geográfica de los casos desencadenó una serie de restricciones en los negocios de turismo y ocio bajo la política de tolerancia cero de Beijing.

Los controles en aviones, barcos y cargamentos en puertos terrestres se implementarán estrictamente, dijo la autoridad de inmigración.