CMPC presenta recurso ante la Suprema buscando agilizar pago de indemnización por colusión

Actualidad

El hecho se produce una semana después que el tribunal acogiera casación presentada por Comunidades Mapuche.

Un recurso de reposición fue el que presentó CMPC en la Corte Suprema en contra de la admisibilidad que hace una semana el máximo tribunal del país dio a la solicitud de casación presentada por Comunidades Indígenas, la que buscaba modificar el acuerdo alcanzado por la papelera, el Sernac y las organizaciones de consumidores.

La intención de la compañía es que de esta manera se evite un largo trámite que podría retrasar en al menos ocho meses el pago de la indemnización que ya depositó la firma en Banco Estado, y que a la fecha, ya ha rentado cerca de $ 2.000 millones, lo que incluso elevaría los $ 7.000 que recibirían los mayores de 18 años, según los cálculos del Sernac.

De no acoger la solicitud, se iniciará un proceso en el que las partes tendrán que entregar pruebas y dar sus alegatos ante la Corte Suprema, dilatando el pago de la indemnización, que es el último paso restante para que se materialice el traspaso a los consumidores.

Quien también se presentó ante el tribunal fue Conadecus, que según el presidente de organización, Hernán Calderón, hizo llegar más antecedentes respecto a que a las causas de por qué no debe ser aprobado el recurso de casación.

"Nosotros creemos que no hay fundamentos para admitir este recurso de casación. La ley indígena no se aplica en la ley del consumidor, y además no hay ninguna discriminación. Cuando Moraga alega que no fueron invitados, es que ellos no se hicieron parte. Ellos llegaron a última hora cuando esto ya se estaba presentando", comentó Calderón.