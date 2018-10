Codelco: Automatizar con sentido económico o por seguridad

Actualidad

“Si seguimos haciendo las cosas que hicimos el año pasado, vamos a producir menos para el país. Por eso, debemos tener un ritmo de cambio tecnológico muy importante”, afirma.

La transformación digital es uno de los ejes en los que se sostiene la gestión de innovación y tecnología de Codelco y es un área en la que la estatal busca ubicarse a la vanguardia de los avances de la minería internacional.

Su objetivo, según lo define su gerente corporativo de Innovación y Tecnología, Sebastián Carmona, es capturar los avances globales en digitalización, automatización, robótica y procesamiento de datos, y esto, para impactar en los procesos mineros y en las áreas administrativas. Un ejemplo de lo realizado hasta ahora es el centro de operaciones remotas de la operación Ministro Hales.

- ¿Qué significa transformación digital para una empresa como Codelco?

- Tiene que ver con al menos tres iniciativas importantes: cómo utilizamos los miles y miles de datos que se generan en nuestros procesos -sobre tipo de arcilla, presión, temperatura - para tomar decisiones en línea de manera más óptima; cómo usamos estos datos u otros para realizar mantenimientos predictivos, con alertas tempranas, y una tercera, cómo utilizamos equipos mineros, tanto a rajo abierto como subterráneo, de modo de operar en zonas que son peligrosas para nuestros trabajadores, para evitar su exposición a esos riesgos.

- ¿A cuánto llega, porcentualmente, la automatización en Codelco?

- No hay una métrica. No buscamos un porcentaje específico. Nuestra misión es aumentar la automatización, pero siempre que haga sentido económico o por seguridad. Solamente nos vamos a transformar digitalmente si somos capaces de operar todo de forma más segura, producir más cobre o producirlo más barato. No automatizamos por automatizar. Otra cosa muy importante es que avanzamos en esto con nuestros trabajadores. La idea es que mientras automatizamos tareas operativas, nuestros trabajadores quedan disponibles para tomar mejores decisiones tácticas, retroalimentar los sistemas.

- ¿Cómo está Codelco en relación a otras mineras? Si se hiciera un ranking…

- No me gusta comparar, pero sí puedo decir que no conozco ninguna operación de cobre que opere de forma autónoma equipos mineros en el mundo. Viene gente de todas partes a ver nuestros centros remotos de operación en Ministro Hales y El Teniente. Muchos consultores nos han dicho que estamos en la vanguardia, así nos sentimos y creemos que tenemos que seguir avanzando en eso, estamos orgullosos de lo que somos.

- ¿Tampoco existe una especie de ranking dentro de las áreas u operaciones en Codelco?

- Las divisiones tienen distintas características. Esto de la automatización no es a raja tabla. Consideramos en qué momento están las operaciones y los problemas que enfrentan.

- ¿Cómo opera esta área?

- Es un área corporativa que desde hace unos años le reporta al presidente ejecutivo, quien sabe que la innovación y la digitalización es el camino para un negocio sustentable. Nuestra ley (concentración de mineral) sólo empeora, la roca sólo se hace más dura, el mineral está más profundo. Entonces, siempre decimos lo mismo: si seguimos haciendo las cosas que hicimos el año pasado vamos a producir menos excedentes para el país. Por eso, tenemos que tener un ritmo de cambio tecnológico muy importante y eso es lo que perseguimos.