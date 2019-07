Comercio de Osorno acusa millonarias pérdidas por cortes de agua y anuncia acciones judiciales contra Essal

La emergencia que dejó sin agua a más de 48 mil hogares de Osorno y que se ha prolongado por más de una semana, al menos para una buan parte de la población, también está generando impactos revelantes a nivel empresarial.

Según consigna hoy el periódico local "Soy Osorno", las pérdidas en el comercio debido a los ocho días que lleva la comuna sin el suministro de agua potable se estima que superan los US$ 5 millones, involucrando a los emprendedores y empresarios de diversos rubros que no pueden prestar servicios o elaborar productos. Incluso, en muchos casos, viéndose obligados a cerrar sus negocios mientras se mantenga la emergencia.

El diario local asegura que este difícil escenario será parte de los argumentos de la demanda civil contra la empresa sanitaria Essal que presentará la Cámara de Comercio e Industria de Osorno, en conjunto con la Multigremial Nacional de Emprendedores, que buscará reparar los daños directos y emergentes.

De acuerdo a cifras preliminares presentadas por representantes nacionales y locales del Comercio, la pérdida del suministro de agua potable afecta a más de 500 emprendedores y empresarios que operan en distintos puntos de la ciudad de Osorno.

Al respecto, el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores de Latinoamérica, Juan Pablo Swett, indicó que durante la emergencia se ha hecho latente la desigualdad entre grandes y pequeños empresarios, ya que los que cuentan con una mejor espalda financiera tienen la posibilidad de enfrentar este tipo de crisis sin ver afectados sus ingresos.

"El costo directo de los días que ha tenido que cerrar está en torno a los US$ 5 y 10 millones, más todos los indirectos de que Osorno no pueda funcionar. Aquí hay responsabilidades claras. Acá procede una demanda civil por lucro cesante que es donde un tercero hace que no puedas funcionar", enfatizó.