Contraloría pide más antecedentes en nombramiento de directores de ENAP

Actualidad

Reiteró que la experiencia no se acredita enviando los currículum vitae.

La Contraloría General de la República evitó tomar razón del nombramiento de la presidenta de ENAP, Loreto Silva, y del director Gonzalo de la Carrera, solicitando antecedentes para respaldar la experiencia de los profesionales.

El ente hizo ver que la experiencia necesaria para este cargo no se acredita mediante los currículum vitae de los interesados, sino que con certificados de las empresas o instituciones donde conste la efectividad en el desempeño de la sociedad y labores relacionadas con el título que se acompaña.

También hizo ver que las declaraciones juradas donde se manifiesta no encontrarse afectos a las inhabilidades o incompatibilidades del cargo, no se encuentran suficientemente cumplidas, por cuanto éstas detallan las inhabilidades que no les afectan, omitiendo pronunciarse sobre otras incompatibilidades establecidas en la ley.

También pidió acompañar los certificados penales de Silva y De la Carrera.

El Ministerio de Energía deberá recopilar estos antecedentes y volver a enviarlos a Contraloría.