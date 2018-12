Copeval nombra nuevo gerente general

Actualidad

La empresa distribuidora de insumos y maquinaria agrícola Copeval tendrá un nuevo gerente general a contar del 1 de enero de 2019. Esto, porque el directorio de la firma nombró a Marcelo Lessa en el cargo que dejó voluntariamente Cristián Bulnes, quien fue nombrado asesor del directorio.

Según informó la firma, Lessa es ingeniero civil de la Universidad Estatal de Londrina y MBA en The University of Western Ontario. En su experiencia laboral, la firma destacó su desempeño en el Banco Mundial, en la Corporación Financiera Internacional (IFC) y en Bunge Ltd, entre otras instituciones.