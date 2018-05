Actualidad Cristalerías de Chile participa en certificación de recicladores de base Desde la firma destacan la importancia de continuar con esta relación colaborativa. En el contexto del Día Mundial del Reciclaje, la planta Padre Hurtado de Cristalerías de Chile (sociedad relacionada a Diario Financiero) fue el escenario que recibió a 109 recicladores que obtuvieron la certificación de sus competencias laborales, validadas por ChileValora, entidad que los acredita para desempeñarse de acuerdo al estándar requerido. Este hito este relevante ante la Ley de Fomento al Reciclaje, ya que incluye a los recicladores de base, debido a que para la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), los recicladores se consideran actores estratégicos en la cadena de valorización de residuos. Según el gerente de Personas y Sustentabilidad de Cristalerías de Chile, José Miguel del Solar, esta certificación reivindica el trabajo de muchos chilenos, que -si bien se desempeñaban recolectando desde hace años- no habían tenido la oportunidad de ser oficializados y tomados en cuenta. “Estoy seguro que el impacto es ampliamente positivo en las personas, sobre todo de la comunidad que ve finalmente cómo se le va dando sentido a una nueva cultura de cuidado y respeto al medioambiente”. El ejecutivo recalca la importancia de continuar con estas relaciones colaborativas con los recicladores, la cual se viene dando hace muchos años. “Hemos trabajado por mucho tiempo el reciclaje del vidrio, y conocemos el rol de los recicladores. Para nosotros es importante evitar que más de 500 millones de envases de vidrio se vayan a un vertedero. Los recicladores son un eslabón fundamental en este propósito”. A su vez, agrega que esta certificación también abre oportunidades en la inclusión laboral, en alusión a un grupo de cuatro jóvenes con discapacidad intelectual provenientes del Colegio Especial Brillo de Luna de Llay Llay, quienes se certificaron y encontraron en el reciclaje una opción para trabajar y desarrollarse personalmente. Por su parte, el secretario del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile (MNRCH), Exequiel Estay, señala que “lo más importante de recibir esta certificación es tener un reconocimiento formal a la labor que han realizado por décadas. Es una primera instancia de sentir en lo práctico que la sociedad te mira como profesional del reciclaje”, dice. Asimismo, el dirigente considera que ser un reciclador certificado permitirá ser parte de los sistemas de gestión que se conformarán cuando entre en vigencia la Ley 20.920, normativa que estipula que los recicladores deberán certificarse si quieren ser parte del nuevo escenario del reciclaje en Chile. En cuanto a expectativas, Estay enfatiza que “deberíamos al menos incorporar al proceso de evaluación unos 400 más de aquí a fines de 2018”. Noticias Relacionadas Actualidad Molymet inscribe línea de bonos por US$ 120 millones en Colombia Actualidad Ganancia de Quiñenco cae 17% en primer trimestre del año Actualidad Sebastián Swett Opazo asume como gerente general de Forus

