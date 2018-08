Cruz Verde pide eximir o reducir IVA a los fármacos y advierte que venta libre no bajará precios

Actualidad

Asegura que venta en góndola traería efectos nocivos para la salud, mientras que Salcobrand aclara que apenas 1,2% del valor son utilidades.

El turno anterior fue de Farmacias Ahumada. Sin embargo ahora la mexicana Femsa, a través de su cadena Cruz Verde, y Salcobrand acudieron a la comisión de Salud de la Cámara de Diputados para jugar sus cartas en la discusión de la Ley de Fármacos II.

Según aclaró Cruz Verde en el Congreso, está a favor de que se regule con el fin de mejorar el acceso a los medicamentos, sin embargo precisa tener algunas observaciones al proyecto.

Un objetivo clave de la nueva ley es lograr la reducción de los precios de los medicamentos, donde el gobierno busca bajar en 30% los valores a público, objetivo que a juicio de Cruz Verde no se lograría con la venta libre de remedios sin receta (OTC) que contempla la nueva normativa. Incluso, advirtió, traería efectos nocivos para los consumidores.

“Los datos duros demuestran que en Chile los medicamentos OTC son de los más baratos de la región, por lo que esta medida no tendría un beneficio real en el precio de los medicamentos, pero sí tendrá un incremento en el gasto público, producto del aumento en las patologías derivadas de una excesiva automedicación”, precisó la compañía y agregó que, en cambio, los con receta se encuentran en el promedio del continente.

Para Cruz Verde, la venta de remedios sin receta, sin intermediación de profesionales químicos farmacéuticos, implica altos riesgos sanitarios.

Entre ellos, destacó la falta de control en los tratamientos, el desarrollo del comercio informal, el incremento de intoxicaciones y patologías asociadas, para lo cual citó los casos de Argentina y EEUU.

Menos IVA

Entre las medidas que sí podrían reducir los precios está el que las farmacias puedan acceder a los precios que la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) cuenta.

Según este organismo, que también expuso en el Congreso, una medida como esta permitiría una tasa de ahorro por intermediación del 34,2%.

Este punto fue compartido por Salcobrand, la que aseguró que apenas el 1,2% del precio del medicamento corresponde a utilidades.

El 74% corresponde al precio de compra al laboratorio, mientras que el 24,8% se destina para gastos operacionales. Esto sin considerar el 19% del IVA.

En esa línea, Cruz Verde dijo que es clave para lograr una reducción en los precios eximir el pago de IVA a los medicamentos.

“Chile es el único país de Latinoamérica que no tiene una taza diferenciada de IVA para los medicamentos. Creemos que este mecanismo es una solución simple, rápida y que no pone en peligro la salud de la población”, dijo la compañía

Otro punto clave es la necesidad de avanzar en la bioequivalencia y facilitar el intercambio del medicamento prescrito con el nombre de fantasía por cualquier otro de la misma denominación.

“Para esto, es vital avanzar en la receta por denominador común internacional”, dijo.

Finalmente, agregó que es necesario aumentar la cobertura de medicamentos de los seguros públicos y privados.

Gremio de insumos médicos pide ley exclusiva

La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), que reúne a los proveedores que suministra el 100% de los dispositivos médicos en el país, pide que la normativa que rija a este mercado sea exclusiva y no un acápite del proyecto de Ley de Fármacos II. "Contiene indicaciones que atentan directamente contra la eficiencia y competitividad de la industria de dispositivos médicos. Con el actual proyecto de ley se aplicarían regulaciones propias de los fármacos, y que no tiene sentido para un proveedor de dispositivos médicos, ya que ingresan al país esterilizados, como la obligatoriedad de tener instalaciones equivalentes a un laboratorio farmacéutico", dijo Eduardo del Solar, director ejecutivo, de APIS.

Esta industria incluye insumos para hacer transfusiones, válvulas cardíacas, kits de diagnóstico, hasta equipamiento de alta complejidad con US$ 2 mil millones de importaciones al año.