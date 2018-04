Cueto y huelga de Latam: “Ha sido tremendamente desastroso”

Actualidad

La empresa pedirá servicios mínimos para garantizar la conectividad del país.

Un crudo análisis de los 16 días que se ha extendido la huelga de tripulantes de Latam, hizo el presidente de la compañía, Ignacio Cueto.

“Esto ha sido tremendamente desastroso para nosotros porque atenta no solamente contra la rentabilidad o los resultados económicos sino que principalmente contra la imagen, el prestigio de la compañía”, aclaró.

Según las estimaciones iniciales de la empresa, cada día de huelga costó entre US$ 1 millón y US$ 1,5 millones, lo que hasta ahora suma más de US$ 25 millones.

A esto se agrega el impacto en el patrimonio bursátil de la empresa, cuyas acciones han caído 2,9% desde el anuncio de la huelga, sumando una pérdida por US$ 277 millones en capitalización.

Además 400 mil pasajeros se vieron afectados teniendo que reprogramar sus vuelos.

La paralización, según Cueto, motivó que la compañía decidiera pedir servicios mínimos, según establece la nueva normativa laboral. “Vamos a pedir a la autoridad que considere esto como un servicio público y que se necesita mantener, por lo menos una operación mínima porque realmente las ciudades extremas quedan totalmente desconectadas”, explicó.

Frente al fracaso de las negociaciones, hizo un mea culpa. “Sin duda hay un fracaso de las negociaciones y un mea culpa importante, hemos afectado a mucha gente, tenemos que ser capaces de comunicar mejor, haber influido mejor en los sindicatos de los trabajadores para no haber llegado a esta situación”, dijo.