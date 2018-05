Deja tu Huella

Actualidad

Jorge Bianchi, Presidente de Empresas Conscientes

Al menos por ahora tenemos un solo planeta, y día a día construimos en él nuestro legado a nuestros hijos y futuras generaciones. Lo que hoy hacemos simplemente no es sostenible, nuestro impacto como especie erosiona los ecosistemas del planeta, nuestras urbes e incluso nuestros cuerpos físicos. Hay otras maneras de co-existir, sin embargo, para ser efectivos en ello se requiere un gran cambio de switch mental: pasar de minimizar los efectos a maximizar los aportes.

Y es que al pensar en torno a “minimizar los efectos” cualquier avance, por pequeño que este sea, nos parece bueno. Y podría ser bueno si la magnitud del desafío no fuese tan grande. El indicador llamado Earth Overshoot Day nos dice en qué día del año en curso hemos ya consumido los recursos que la Tierra es capaz de reponer en un período de un año completo. Este indicador en 2017 fue el 2 de agosto. Es decir, en siete meses nos consumimos lo que la Tierra necesita 12 para reponer. La cuenta simplemente no da. La fecha indicada por el Earth Overshoot Day continúa disminuyendo año a año, partimos en noviembre en los años 80 y ya estamos por aterrizar en Julio. La suma de los esfuerzos en “minimizar la huella” y disminuir consumos de alto impacto no logra mover la aguja.

Se hace imprescindible un cambio radical de switch mental y pasar rápidamente a pensar en términos de aportes positivos netos a nuestro hábitat planetario. Que logremos aportar netos positivos requiere repensar y reorientar lo que producimos, cómo lo producimos, y más aún, por qué lo producimos, cuál es nuestro fin último.

Estimo que la evolución de la legislación en los distintos países continuará avanzando a un ritmo insuficiente. Por ello, la iniciativa debe emerger del acto voluntario de quienes tenemos el más alto impacto, ya sea porque producimos con modelos industriales cada vez más obsoletos, lejos de los principios de economía circular, o porque conformamos grupos de consumo importantes. En mi experiencia, dicho acto voluntario no emerge desde la pura racionalidad sino que requiere conectarse internamente con lo que más nos importa y con nuestra emocionalidad al respecto. Mirando al futuro que estás construyendo: ¿qué es lo que más te importa? ¿cómo te sientes al respecto?

Como dijo William McDonough, reconocido como padre de los conceptos de economía circular, en una visita reciente a Chile: “Debemos tomar una decisión y plantearnos qué queremos. Si ser menos malos o ser buenos.” Postulo aquí que ser menos malos simplemente no nos alcanza. Es hora de dejar con decisión una huella importante, una huella neta positiva.