DF entregó premios empresariales 2018

Actualidad

Autoridades y representantes del mundo público y privado se reunieron en la Viña Santa Rita para participar de la vigésimo segunda edición de los Premios DF, reconocimientos que son definidos por los lectores a través de una votación online. Este año, José Said recibió el Premio Empresario del Año por liderar la mayor operación bancaria de 2018, tras la adquisición de BBVA Chile por parte de Scotiabank. El Empresario Destacado fue Juan Pablo Cuevas, socio de Cornershop, app que anotó uno de los goles más grandes de este año en el mundo del emprendimiento, tras el acuerdo de venta de la startup a Walmart. La distinción al Mejor Economista fue para el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, elegido así por sus pares tras una encuesta enviada por DF a un grupo de más de 100 economistas.

José said recibe premio Empresario del año

José Said recibe el reconocimiento por parte de Baltazar Sánchez, presidente del directorio de Grupo DF. En sus palabras de agradecimiento, el empresario destacó que "lo mejor" que han hecho "es no ser dueños de negocios". "Somos socios de negocios. No tenemos el control. Formamos parte del control. Eso nos ha permitido tener presencia en varios países". Además recordó el origen palestino de su familia, su nacimiento en Arequipa y su cercanía a los jesuitas. "Fui alumno del Padre Hurtado", contó. Al cierre, llamó a los presentes "a pensar en grande".

Cornershop: empresario destacado

Paula Urenda, gerenta general de Grupo DF, le entrega el reconocimiento a Juan Pablo Cuevas, uno de los fundadores de Cornershop.

José Ramón Valente

"Los datos prueban que no nos equivocamos al decir que el futuro será más próspero"

"¿Cuántas veces hemos escuchado en los últimos días que la economía chilena anda mal? ¿O que el gobierno no está cumpliendo con las expectativas que se puso y que está fallando en el pilar más básico que es un buen desempeño económico?". Esas fueron algunas de las interrogantes que planteó el ministro de Economía, José Ramón Valente, para ejemplificar cómo la postverdad y las noticias falsas han instalado ciertas ideas en la memoria colectiva para alentar el pesimismo en la ciudadanía.

En su discurso, el ministro analizó cómo combatir ese pesimismo y desmontar algunos mitos relacionados al crecimiento del país, al progreso y al ámbito laboral.

"Muchos chilenos siguen repitiendo que estamos mal y que el próximo año estaremos peor. Sin embargo, el país crece al 4%, el empleo asalariado aumenta después de cuatro años en que básicamente no creció, la inversión también crece con fuerza después de cuatro años de caída, la inversión extranjera se triplica en 2018 respecto a los años anteriores y las ventas de autos crecen 20% al año", destacó.

El ministro dijo que le cuesta asimilar que, frente a datos como estos, exista "tanta irracionalidad y la gente piense que va a perder su trabajo, o que no habrá más empleo, cuando en realidad se están creando más empresas y la gente está poniendo su dinero en autos, por ejemplo". A su juicio, esto último representa "una mayor seguridad respecto al futuro y una apuesta a la economía chilena de los próximos años".

Valente también se refirió a los temores que surgen de la idea de que la tecnología y las nuevas economías destruirán empleos. "La gente está asustada y temerosa por lo que la cuarta revolución industrial pueda traer", dijo, y citó al estudio The Future of Work, del World Economic Forum para contrarrestar esas ideas: en los próximos cinco años la disrupción tecnológica generará 58 millones de empleos más de los que va a destruir.

"Estos datos duros prueban que no nos equivocamos al decir que el futuro será más próspero", insistió el ministro, para quien la clave para derrotar las noticias falsas y la postverdad está en los "datos, en vez de los eslogans: ciencia, más que intuición y, sobre todo, pasión por la verdad y por tener a mano información seria".

Baltazar sánchez

"Estos logros son importantes, pero las ganas de seguir e innovar lo son aún más"

Premiar los valores del empresariado, destacar las buenas políticas públicas y el empeño por mantener los equilibrios económicos, además de celebrar la complementación de las grandes compañías con el espíritu emprendedor. Desde su primera edición, esos han sido los objetivos de los Premios DF, señaló Baltazar Sánchez, presidente de Ediciones Financieras. En su discurso inaugural, Sánchez hizo un recuento de quienes han sido destacados por ser mejores empresarios, como el caso de Andrónico Luksic Abaroa, galardonado en 1997. "Estos logros de todos los premiados son importantes, pero las ganas de seguir adelante e innovar lo son aún más", expresó al inicio de la premiación.

A su turno, Marily Lüders, directora de Diario Financiero, puso énfasis en los retos que quedan por delante en un contexto global donde, según un estudio del MIT, las fake news son 70% más tuiteadas que las historias reales, mientras que estas últimas se demoran seis veces más en llegar a las primeras 1.500 personas.

"Estamos en un péndulo que nos permitirá volver a lo básico y reforzar la credibilidad del periodismo serio", sostuvo Lüders.